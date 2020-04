Ante eventual fase 3 de pandemia, suspende Apazapan fiesta patronal de mayo

La Síndica del municipio de Apazapan, Tania Manuel López, indicó que las fiestas patronales que atraen mayor turismo a ese lugar y que se celebran del 14 al 17 de mayo, serán suspendidas debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19.



Y es que previó que en esas fechas se estará lidiando con una fase 3, por lo que esta fiesta que registra una gran afluencia, será cancelada.



“Son las fiestas de mayor atracción turística. Por el momento se han hecho comentarios que se van a suspender, porque es cercana la fecha y estamos en la fase 2 y no sabemos cómo estaremos con la contingencia”, comentó.



Recordó que en este municipio se colocaron filtros de seguridad en los accesos, mismos que están a cargo del Ayuntamiento y Seguridad Pública.



“Se colocaron filtros de seguridad en las entradas de las comunidades con mayor afluencia, como en la carretera rumbo a la presa y Aguacaliente, se hacen recorridos con Seguridad Pública para mayor control y hay un constante monitoreo con Protección Civil”, detalló.



Finalmente, señaló que la respuesta de la población ante las medidas de prevención ha sido positiva, por lo que dijo no ha sido necesario acordonar espacios públicos como en otros municipios.



“Hay medidas para evitar aglomeración de gente y así como otros municipios que cerraron no ha habido necesidad ya que la población tiene buena respuesta para quedarse en sus casas. Hay casos que no están de acuerdo pero la mayoría está de acuerdo”, concluyó.