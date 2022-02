Ante fallecimientos de infantes por COVID-19, urge vacunar a menores: Iglesia

Luego de que se han presentado en México casos de muertes por COVID-19 en infantes, algunos que no tenían comorbilidades, es necesaria la vacunación para los menores de edad, consideró el vocero diocesano Helkyn Enríquez Báez."Desde el inicio de la pandemia, hasta enero de este año había un total de 87 mil casos de niños, la mayoría menores de 12 años, por eso creemos, como lo ha dicho la institución Save the Children, que es necesario que los infantes accedan como un derecho a la vacuna contra el COVID-19, sobre todo porque si se han registrado muertes de niños que no estaban asociados alguna comorbilidad, es decir no padecían alguna enfermedad que hiciera se agravaran".Añadió que esa información sobre algunos niños que han perdido la vida por este mal, se conoce por la información pública que se maneja.Por ello se considera, que tal y como los mismos papás lo están manifestando, sea mediante amparos o los que pueden recurriendo a la vacunación en otros lugares, sí es necesario que los menores de 12 años puedan tener al menos la opción de ser vacunados."Los papás decidirán si lo hacen o no, pero debe haber la opción ante el regreso a clases y el panorama incierto que se puede constatar en esta pandemia que no ha terminado".