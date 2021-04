Ante falta de donaciones, Centro de Voluntarias de Rehabilitación corre riesgo de cerrar

El Centro de Voluntarias de Rehabilitación tiene 37 años de atender a niños y adultos con capacidades diferentes y problemas motrices, pero está a punto de cerrar sus puertas debido a que no cuenta con recursos para seguir operando debido a que ya no tienen donaciones.



La pandemia por el COVID-19, generó que las empresas y sociedad que daban ayuda, retiraran el apoyo y dado que se otorgan las rehabilitaciones con cuotas de recuperación simbólicas, no es suficiente para costear los gastos.



Son 35 los niños y adultos que reciben terapias que se quedarían sin ellas, afectando en gran medida su desarrollo y salud.



"Atendemos niños con parálisis cerebral. Poco a poco se fueron integrando algunas otras discapacidad y vemos todas. Damos terapia de lenguaje, terapia de aprendizaje, terapia ocupacional, estimulación temprana. Tenemos cuarto de estimulación sensorial, tina de hidromasaje y terapia física. Cada vez es más difícil y si le aunamos la pandemia, hace más de un año hay donativos que no nos llegan", dijo Virginia López Hernández, directora.



Las madres que acuden con sus hijos para recibir los tratamientos de estimulación, terapias y consultas, claman por ayuda porque de cerrar no tendrán a donde llevarlos.



Explican que en otros centros de rehabilitación, las terapias no son diarias o bien, requieren recorrer largos tramos, difícil por los problemas de traslado.



"Mi hija nació con pie equinovaro bilateral y por eso tiene problemas para desplazarse, caminar. Le dan terapia física que es de gran ayuda. Es triste saber que esto se cierre porque a dónde vamos a ir. Hay otros centros pero nos quedan demasiado lejos, eso implica gastos", dijo Magdalena Martínez.



Hay pequeños que llegan a los 28 días de nacido y son asistidos hasta su adultez, porque no hay otros centros donde continúen con sus tratamientos ya adultos, explicó Antonia Acosta, abuela de un menor de 7 años con discapacidad.



"Desgraciadamente con el problema de la pandemia se ha venido a abajo este centro porque no tiene apoyo y hay gastos, muchos niños se van a quedar sin esta atención. Han crecido bastante, unos ya caminan, otros hablan porque no hablaban, necesitamos el apoyo de la gente, las autoridades competentes, que la gente se toque su corazón que vean que hay niños que necesitan esta atención".



El Centro de Voluntarias de Rehabilitación se ubica en la avenida Miguel Ángel de Quevedo número 3801 entre López Velarde y Urbina, en el puerto de Veracruz, piden el apoyo de las autoridades porque temen cierre sus puertas.