Ante falta de trabajo por pandemia, albañiles de Veracruz Puerto ofrecen servicios por comida

Trabajadores de la construcción en Veracruz, ofrecen sus servicios de albañilería a cambio de comida, debido a que no hay empleo para ellos debido a la pandemia por el Coronavirus. Lamentablemente, ni así han logrado obtener alimentos para llevar a sus casas.



La contingencia sanitaria obligó a que todas las obras se detuvieran y eso les quitó el ingreso a quienes tenían ya un sueldo. Los demás que dependen de la construcción en casas y pequeños comercios, están en crisis porque nadie les permite entrar para trabajar.



"Hemos intentado, pusimos a oferta nuestra mano de obra a cambio de alimento. Ya no de dinero, de alimentos. Pero nadie, nadie se arriesga a meter a alguien a su casa, ahorita con esta pandemia. Hemos hecho todo lo humanamente posible", señaló Félix Luna Rodríguez, albañil desde hace 30 años.



Afirman que muchos de sus compañeros no tienen dinero para costear los alimentos de la familia y aunque saben que han entregado despensas, ellos, uno de los sectores más necesitados, no han tenido ayuda.



"Las ha entregado, ha entrado el Alcalde, lo hemos visto en los medios de comunicación. Pero a nosotros no nos ha tocado. Yo creo que es por suerte, la suerte no está con nosotros, yo pienso. En estas cuestiones políticas se ve la suerte", lamentó.



Desesperados porque se desconoce cuándo podrán regresar a trabajar, piden ayuda a las autoridades municipales, estatales y federales para que los voltee a ver y lleguen alimentos para mantenerse ahora cuando más lo necesitan.