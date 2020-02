Ante fiscales del sureste, Veracruz aboga por “erradicar vicios en procuración de justicia”

Este viernes, Xalapa fue sede de la Primera Sesión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia Zona Sureste, presidida por la encargada de despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz, Verónica Hernández Giadiáns, y con la presencia de fiscales de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Yucatán.



En conocido salón de la capital, la funcionaria estatal les dio la bienvenida y destacó que en esta reunión se atenderán temas relevantes como el Registro Nacional de Extinción de Dominio y el Registro Nacional de Detenciones cuya implementación, para delitos de fuero común, deberá concretarse a más tardar el primero de abril próximo y cuyo objetivo es prevenir la violación de los derechos humanos.



De igual modo, dijo que en este encuentro se atenderán temas sensibles y de especial importancia, como el delito de feminicidio.



“Que sin duda amerita un estudio responsable y exhaustivo para su clasificación e investigación para llegar a la verdad de los hechos en cualquier muerte violenta de mujer”, dijo.



A decir de la encargada de despacho, en Veracruz se comparte la responsabilidad de hacer de la ley un instrumento de bienestar social, con el mejor ánimo de colaboración.



“Sin duda, la procuración de justicia constituye un elemento fundamental en el fortalecimiento del Estado de Derecho, más aún, cuando existe una ciudadanía vigilante del quehacer gubernamental, que demanda resultados permanentes a sus autoridades”, expuso.



Este tipo de foros, refirió Veronica Hernández, permite fortalecer las instituciones desde el análisis, reflexión e intercambio de experiencias, por lo que destacó el trabajo que desarrolla la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.



“Buscamos hacer que nuestras instituciones respondan a los retos que enfrentamos como sociedad, partiendo de la erradicación de vicios estructurales en materia de procuración de justicia, que sólo abonan a la corrupción e impunidad”, puntualizó.



En este sentido, dejó en claro que para procurar justicia no hay lugar para complicidades y no caben simulaciones.



“Al contrario, la transparencia, la imparcialidad, el honor, el valor y la vocación de servicio, deben ser los ejes rectores que guíen esta alta responsabilidad que tenemos”.



Ante ello, se pronunció por impulsar el respeto a los derechos humanos y que este sea columna vertebral del desempeño, superando debates entre legalidad y eficiencia, o entre derechos de las víctimas e imputados.



“Sacudir inercias es también sustento de una transformación en la visión institucional y personal de quienes laboramos en la procuración de justicia, imprescindible, si queremos consolidar el Sistema de Justicia Penal vigente”, expuso Hernández Giadáns.



Para finalizar y en su mensaje a los presentes, destacó que único objetivo de esta reunión debe ser, el de generar en la sociedad confianza en las instituciones.



“Y esto solo se logrará, en la medida en que la procuración de justicia sea una realidad, se aplique a todos sin distingos y llegue a todos los rincones de la sociedad, solo así podremos contribuir a que la sociedad viva en paz, sin miedo y feliz. Porque una sociedad feliz es una sociedad que no se pierde en situaciones que denostan y agravian los derechos de los demás, en cambio se fortalecen valores y principios”.



Cuitláhuac los recibió



Previo al evento, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, recibió a fiscales del país en Casa Veracruz, donde les dio la bienvenida a la Primera Sesión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia Zona Sureste.



El mandatario recibió a los fiscales de Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Campeche y Guerrero.



Con este tipo de reuniones, la Fiscalía de Veracruz se coordina con sus homólogos para acordar una mayor sinergia en la colaboración de combate a los distintos tipos de delitos.



La última reunión que se tuvo, se realizó en Mérida el 18 de octubre de 2019, de manera que en este año, se reanudan las labores de estas reuniones en el estado de Veracruz.