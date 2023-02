Ante ignorancia de diputados locales, les urge una verdadera asesoría jurídica: Abogado

El secretario del Colegio de Abogados de las Altas Montañas, Juan Oropeza Flores, consideró necesario que los diputados locales tengan una verdadera asesoría jurídica, pues lo que se ve actualmente de su trabajo deja mucho que desear.Recordó que la Suprema Corte de Justicia ha desechado 15 de 18 iniciativas de ley presentadas por el Congreso del Estado, lo que sólo exhibe la ignorancia de quienes hoy están en una curul y del presidente de la Junta de Coordinación Política.Consideró que lo que se observa es que los legisladores veracruzanos no saben presentar sus propuestas o las hacen al vapor y no proceden.“Acaba de darse el desechamiento de una propuesta por el tema de ser veracruzano para ser candidato a gobernador y al final la SCJN fue la que paró esa iniciativa de la famosa Ley Nahle", recordó.Sin embargo, expuso, no sólo ha sido esa ley la que fue echada abajo por la SCJN, también hay otras que fueron desechadas y es ese trabajo jurídico mal hecho lo que es penoso y vergonzoso, porque exhibe el nivel preparación de los diputados.Consideró que habría que ver cuántas iniciativas en general han sido desechadas, porque las 18 a las que se refirió y de las cuales 15 se echaron abajo son recientes y tienen un toque político.Mencionó que los diputados están para hacer leyes, pero hay que saber hacerlo, porque no se pueden presentar iniciativas que vayan en contra de la Constitución y eso denota una falta de asesoramiento de quienes quieren presentar iniciativas.Consideró que los diputados deben acercarse a las personas que conocen de derecho para que los orienten y les digan qué es lo que se puede y qué no se puede, para que las iniciativas que presenten vayan bien sustentadas.