Ante “ignorancia” por coronavirus, capacitarán a Clínica 66 del IMSS, en Xalapa

El cuerpo de Gobierno, así como autoridades delegacionales y seccionales en la Clínica 66 del IMSS en Xalapa, llegaron al acuerdo de brindar más capacitación a su personal con el argumento que la manifestación que algunos trabajadores realizaron la mañana de este jueves, demuestra la ignorancia que existe en torno a la pandemia de COVID-19.



Así lo afirmó el representante sindical, Ricardo Pastrana, resaltando que el hospital continúa trabajando normalmente y se descarta un paro de labores.



“En los acuerdos, se decidió que se va a volver a otorgar capacitación, dado que esto fue reflejo de la ignorancia de alguna manera de algunos compañeros trabajadores respecto a que estamos en la etapa uno de la pandemia que nos asoma y que no está indicado el uso de cubrebocas en esta etapa”, declaró.



De acuerdo con el representante, el uso de cubrebocas es para la etapa de contingencia 2 por coronavirus; así como el despliegue de otras medidas de seguridad para cuidar a los médicos, enfermeras y el resto del personal de la unidad.



“He de mencionar que la base trabajadora no dejó de laborar, realmente los que se presentaron a manifestarse eran pequeños grupos, representantes de quienes se quedaron a sacar el trabajo. Mediante ellos veían la problemática en su breve y pequeña manifestación; jamás hubo un paro de labores”, aclaró.



Pastrana subrayó que la Clínica sigue trabajando y ya se habló con todos los trabajadores, llegando al acuerdo que continuarán laborando con normalidad pues cuando comience la fase 2 se les entregarán los insumos que exigen.



“Ya se habló con ellos y bueno, se refirió, se prometió por parte de la empresa o de la delegación la suficiente y oportuna dotación de cubrebocas, gel y sanitas que hay en existencia en todos los consultorios y en todas las áreas.



“El equipo protector únicamente para las áreas de laboratorio y el epidemiólogo cuando tenga que abordar un verdadero caso, ante el cual no estamos en este momento. La clínica en este momento tiene a sus trabajadores en su lugar y todo está marchando perfectamente bien”, aseveró.