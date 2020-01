Ante incremento de visitas, aumentan vigilancia en Pico de Orizaba

Ante el incremento de hasta 20 por ciento en la afluencia de visitantes a las faldas del Pico de Orizaba, se ha aumentado también la vigilancia en el lugar, indicó Luis Cruz Montesinos, presidente del Consejo de Turismo de las Altas Montañas (CTRO).



Indicó que en ello están colaborando tanto cuerpos policiacos como la propia población de las localidades como Magueyes, Esperanza y Atzitzintla, pues se han dado cuenta que el turismo es importante para sus comunidades.



Mencionó que incluso la gente se ha organizado y recorren las carreteras, con lo cual buscan prevenir que se registren asaltos u otros delitos en contra de los paseantes o bien para apoyar a quienes tienen algún problema con sus vehículos o se extravían.



Recordó que hay personas que cuando saben que cae nieve tratan de llegar, pero a veces sus unidades no están en buenas condiciones mecánicas o no son las adecuadas para ese terreno y tienen alguna descompostura o bien se llegan a perder porque no conocen las rutas y no van acompañados por algún guía.



Agregó que al momento no se ha vuelto a saber de algún incidente que afecte a paseantes, pero los operadores turísticos están muy pendientes de este tema y han estado en contacto con las autoridades policiacas para garantizar una vigilancia continua.



No obstante, recomendó a la población que también tome precauciones y que si hacen visitas sea temprano y regresen cuando aún hay luz de día.