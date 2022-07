Ante incumplimiento de Ayuntamientos, Ejidatarios podrían cerrar presa Yuribia

Ante el descontento por falta de cumplimiento en acuerdos, ejidatarios advirtieron que la presa Yuribia en Tatahuicapan, que surte de agua potable a Coatzacoalcos y Minatitlán, podría ser cerrada.El comisariado ejidal de Tatahuicapan, Melquiades Bautista Hernández, explicó que ambos Gobiernos han sido omisos con respecto a obras del camino San Gabriel que conecta con el Yuribia.Ellos aseguran que tanto las autoridades de Coatzacoalcos como las de Minatitlán deben costear la obra y, debido a que no ha sido así, están considerando bloquear el agua que llega a ambas ciudades.“Hoy vemos lo contrario, porque definitivamente Coatzacoalcos se declara en quiebra es el argumento de ellos, en un lenguaje político que nos da la pauta de negligencia total al servicio de nuestro pueblo. Nosotros tuvimos una reunión con los ejidatarios y estaban manifestando por qué Coatzacoalcos se niega, nos extraña mucho la actitud del alcalde Amado Cruz Malpica, porque en ninguna reunión realizada en el C4 de Cosoleacaque, nunca, en ninguna, dio la cara, manda al licenciado que es su secretario, pero es un personaje que desconoce la política social, no hay voluntad”, refirió Bautista Hernández.Hizo un llamado a la alcaldesa de Minatitlán, Carmen Medel Palma, pues aseguró que también se niega a cumplir con los acuerdos y reiteró que, por derecho, ambas administraciones (de Coatzacoalcos y de Minatitlán), deben cubrir el monto de la obra.“Deben solventar el monto total de la obra, es un monto que abarca los 2 millones 300 mil pesos. Nuestro reconocimiento para el alcalde de Cosoleacaque, él sí con pocas presiones ha dado la cara, no directamente él pero manda a sus representantes, creo es un político más maduro a comparación de los otros municipios”, afirmó.Los ejidatarios fueron acompañados por el presidente municipal de Tatahuicapan, Eusebio González Hernández, quien detalló que la obra lleva un avance del 90 por ciento, pero sin que Coatzacoalcos y Minatitlán aporten lo que les corresponde.Los inconformes reiteraron el llamado a las autoridades a cumplir con los acuerdos y atender la demanda que se tiene en el arroyo Texizapan que alimenta a la presa.