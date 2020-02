Ante inestabilidad económica, sector ferretero recurre a los despidos

Ante la inestabilidad económica que prevalece, el sector ferretero ha tenido que tomar algunas medidas, por ejemplo, para sacrificar rutas de producción y mantener la plantilla laboral, indicó el empresario de este ramo Raymundo Reynoso Meneses.



Señaló que el recurso humano es importante para el sector, pues son empleados que están capacitados y que cuesta ir formando, por lo que se hacen los ajustes necesarios para evitar recortes, aunque a veces no queda más que tomar esa decisión.



Mencionó que durante las primeras semanas del año se vio un poco de actividad económica, pero a estas alturas se tiene una desaceleración y esto le pegó no sólo a este sector, sino a todos.



Indicó que la que más padece es la gente, que es la que ve estancado su poder adquisitivo, pues no le alcanza.



Mencionó que ha leído que se ha disparado la solicitud de apoyo por desempleo, lo que representa que se están perdiendo trabajos y las personas están recurriendo a ese tipo de instrumentos para salir de sus compromisos.



Señaló que en los municipios de la zona se ha visto un poco de obra, lo que ha permitido un movimiento, aunque ligero, en la zona, pero realmente no se tiene una demanda como se quisiera.



Comentó que ha ayudado la estabilidad del dólar, pues ha permitido que se mantengan los precios, por lo que se espera que siga así, pues hasta ahora sólo se ha tenido el incremento correspondiente a la inflación.