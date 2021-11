Ante inflación, de nada sirve el incremento al salario mínimo: CANACINTRA

Ante la inflación, de nada sirve el incremento al salario mínimo si este no rebasa el valor de la canasta básica, alertó el vicepresidente nacional de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) Juan Manuel García González.“De nada sirve que el supuesto salario mínimo suba cuando la canasta básica está por los cielos y hay incremento en los productos de una semana a otra en un 25 por ciento”.Refirió que el Índice Nacional de Precios y Cotizaciones (INPC) calcula la inflación en un 7 por ciento nacional tras el desempeño de distintos factores de la economía.“La inflación es un poquito más alta y se genera un tema de encarecimiento de todas las cosas, y va de la mano de poder lograr un equilibrio de ingreso contra egreso”.A esto, añadió que la inflación afectará en los ingresos e impactará en el “mandado” de las familias.“Si esto no se contráela de manera correcta y no artificial, los precios de todo van a ir subiendo y esto es un tema normal, si la luz sube, si la gasolina sube, tu producto sube”.