Ante inseguridad en carreteras, transportistas viajan “con el Jesús en la boca”

La problemática de la inseguridad en carreteras no se ha podido controlar, por lo que cada viaje que hace el hombre-camión va “con el Jesús en la boca”, afirmó el dirigente transportista David Estévez Gamboa.



Señaló que anteriormente, cuando hacían un viaje y se cansaban, buscaban en donde parar para dormir un rato en el camarote, pero ahora no lo hacen porque es inseguro parar y si lo hacen saben que es muy probable que los asalten, que los golpeen o hasta que los “piquen”.



Indicó que la autoridad no reconoce esto, siempre habla de que estamos bien y que antes era peor, pero ellos que son los que transitan por las carreteras del país para llevar sus mercancías saben que lo mismo hay riesgo en ir al Estado de México que a Guanajuato o cualquier otro lugar, por lo que ya no sólo hay tramos que puedan ser peligrosos, sino que en cualquier punto los pueden asaltar.



Agregó que a esto le tienen que sumar el que al pasar por cualquier sitio los elementos de Tránsito los quieren detener para sacarles dinero, y si llegan a tener una descompostura o accidente, entonces son víctimas de los rapiñeros.



Por todo esto, el dirigente de la ANTAC aseveró que hoy en día el transportista va “aguantando olímpicamente” hasta donde pueda.