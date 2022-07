Ante inseguridad, PT pide que Fiscal rinda cuentas al Congreso del Estado

El coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo (PT), Vicente Aguilar Aguilar, consideró que el Congreso del Estado debe llamar a comparecer a la fiscal Verónica Hernández Giadáns ante la inseguridad que se vive en el Estado.El dirigente petista se refirió al asesinato de siete integrantes de una familia dentro de su vivienda, en Boca del Río, ocurrido este domingo y reclamó a las autoridades que se hagan las investigaciones pertinentes.“El Gobernador hace un esfuerzo para sacar adelante a Veracruz pero si tiene dependencias que no van al 100(%), tiene que valorarlo. Que llamen a la Fiscal al Congreso y vean lo que está sucediendo. Si no sirve, cámbienla”, señaló.Afirmó que el partido siempre ha insistido en que las autoridades prevengan el delito, que no pase lo que está sucediendo en el Estado, como los asesinatos de jóvenes y de mujeres.Vicente Aguilar consideró que se deben preparar más los policías, pagarles más si es necesario y acercarlos a los barrios para que haya una mejor comunicación y cercanía con los ciudadanos.Asimismo, el coordinador alertó que el partido ve con preocupación el incremento del casi 30 por ciento de los productos de la canasta básica alimentaria en Veracruz.“PROFECO es un elefante blanco, toda vez que incumple con infraccionar a los rapaces empresarios. Es de dudarse que el Delegado no cumpla con sus funciones, salvo que tenga interés al grado que pudiera estar coludido. El PT hace una denuncia pública para que la PROFECO cumpla con su labor”, manifestó.No obstante, reconoció los logros del Presidente López Obrador, como la refinería Dos Bocas y en el Tren Maya, lo que asegura el desarrollo en la zona sur-sureste del país, lo que llevaría a bajar el precio de combustibles y costos de los productos de la canasta básica.