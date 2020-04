Ante insuficiente apoyo de Federación, IP acudiría con bancos por apoyo

Ante la insuficiente propuesta del Gobierno en materia económica, la iniciativa privada gestiona un acercamiento con la Asociación Mexicana de Bancos en busca de "paquetes de rescate" para las micro y pequeñas empresas.



En ese sentido, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Xalapa, Bernardo Martínez Ríos, indicó que los paquetes de "rescate" consistirían en créditos “blandos” para las personas físicas o morales afectadas con las medidas de contención social y sana distancia.



Además, Martínez Ríos advirtió que más que "salvar" a los empresarios; se busca ante todo, salvar la planta productiva.



"Nos preocupa mucho esta estrategia de polarización. No olvidemos que si salvamos una Pyme, salvamos al empleo y salvamos a México. Porque no se trata de salvar empresarios, sino de salvar a la planta productiva, a la economía. No nos queda muy claro cómo quieren generar 2 millones de empleos pero se va a degradar la base tributaria de las empresas que sí pagan impuestos", afirmó.



Recalcó que los empresarios no pedían condonación de impuestos, sino sólo aplazar el cumplimiento de obligaciones.



"El informe, ni siquiera un anuncio y al sector empresarial, a las micro, pequeñas y medianas empresas nos queda a deber. Nosotros no pedíamos condonación, pedíamos diferir los impuestos y un plan concreto, realista, de apoyo, a toda las MiPymes", mencionó.



Recordó que en la economía, las micro, pequeñas y medianas empresas producen más del 80 por ciento del empleo.



"Y vemos un panorama triste, difícil y donde se encuentra en riesgo la planta productiva del país y se encuentra en riesgo más del 80 por ciento del sector terciario en cuanto a empleos", explicó.



Previó que negocios "bajen la cortina" debido a la imposibilidad de continuar, debido a la insolvencia de pagar impuestos, obligaciones y nóminas.



"Estamos esperando algunos que probablemente se den, no es seguro que se den, hay 35 mil millones de pesos que se quieren operar a través de NAFIN pero no sabemos cómo, no sabemos si se va a dar o no", concluyó.