Ante llegada de fase III de pandemia, en Orizaba endurecerán medidas de prevención

El alcalde de Orizaba, Igor Rojí López, anunció que el periodo de emergencia sanitaria para el municipio se alarga hasta el primer día de junio, de igual forma que el Coliseo La Concordia se convertirá en un albergue para familiares de pacientes COVID que lleguen a hospitalizarse en Orizaba, así como que será más enérgica la exigencia para que toda persona use cubrebocas.



Durante la reunión con el Consejo Municipal de Prevención Contra el COVID-19, el Munícipe destacó que gracias a las medidas que se han tomado en Orizaba, el número de casos no es exponencial. "Nos ha funcionado declarar la emergencia desde el 23 de marzo pero viene la etapa crítica de esto y tenemos que endurecer las medidas de prevención".



Añadió que se hicieron encuestas en las calles de Orizaba y el 60 por ciento de quienes andan en las avenidas de la ciudad son de otros municipios.



Apuntó que se van a reforzar las medidas preventivas en el centro de la ciudad con la presencia policial y se le va informar a la gente que tienen que circular pero con su cubrebocas y esto es obligatorio, todos deben guardar la sana distancia pues se ve afuera de los bancos y en donde se cobran los programas federales personas muy cercanas entre sí.



Indicó que se van a poner filtros en donde se baja la gente de los camiones de todas líneas, pues ahí termina su ruta. "Nos van a criticar y van a decir que somos unos dictadores pero prefiero eso a que nos llenemos de COVID en la ciudad".



En referencia al albergue en el Coliseo, se van a habilitar regaderas en este lugar, se van a comprar 100 colchonetas para los familiares de estos pacientes que serán internados en el Hospital Regional del IMSS, pues con ello se busca que no anden por la ciudad y así evitar mayor propagación del virus.



La idea es que se concentren ahí en espera de saber qué pasa con su paciente, aunque ellos no pueden estar con el enfermo. Y es que Rojí indicó que a pesar de que se le pide a la gente que se quede en su casa a esperar a su familiar que es llevado al hospital por Coronavirus, es muy difícil que así se haga y esto en gran medida por la forma de ser del mexicano. Dejó en claro que en este albergue no se aceptan niños, sólo adultos.



Sobre la ampliación de la declaratoria de emergencia dijo que esta se extiende para la ciudad hasta el primer día de junio, todo con el propósito de disminuir el número de contagios. De igual forma, dijo el Alcalde que debe haber voluntad propia de no salir de casa.



"Queremos que la gente use el cubrebocas, no tenemos el sustento legal ni para detenerlos ni para sancionarlos, por eso insisto que esto es una cuestión de interés social. Me reclama la gente del tema del cubrebocas pero si no se lo quieren poner que no lo hagan pero el día que estén enfermos y requieran de un respirador no lo exijan a la Secretaría de Salud y que no estén llorando porque mucho se les ha dicho de la prevención", concluyó.