Ante lluvias, urge el Atlas de Riesgo para Xalapa: PRD

El delegado municipal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Xalapa, Alberto Meza Abud, pidió al presidente municipal, Hipólito Rodríguez Herrero, darle apoyo a las familias afectadas por las lluvias de hace unos días y elaborar el Atlas de Riesgo.



"Hoy nos encontramos que muchas familias, que muchos niños, perdieron sus televisiones y por lo tanto, no pueden regresar a clases como estaba planeado el día de hoy en estas colonias. Urgimos al Ayuntamiento de Xalapa que se dé a la tarea de solventar un apoyo a estas familias. Pedimos que de una vez por todas se haga un Atlas de Riesgo Municipal".



Refirió que este Atlas de Riesgo Municipal servirá para que la Dirección de Protección Civil no sólo vaya a desazolvar cuando el agua este rebasando los niveles y ya existan pérdidas, sino que prevenga a los habitantes con base al pronóstico del tiempo.



"Esta es una situación muy importante de algo atípico que estamos viviendo en la ciudad y en el país y creemos que es conveniente hacerlo en este momento, donde no se están realizando obras, no hay una sola obra que se esté realizando en la ciudad, significa más dinero que se va a regresar a la federación".



Respecto a la entrega de despensas a las personas más vulnerables, criticó que se haya sectorizado a través de personajes políticos y lamentó que no sea suficiente dicho apoyo.



Además, consideró que el programa de empleo temporal no sólo debería ser para las áreas de parques, si no para bacheo, "que mucha falta hace a la ciudad" dijo.



"No hay un programa de bacheo en la ciudad, no se tomaron las medidas adecuadas previo a la temporada de lluvias que permitiera aguantar y transitar sin perjudicar la vialidad, los vehículos y el transporte urbano", concluyó.



PRD va solo en elecciones



Por otra parte, Meza Abud aseguró que en el próximo proceso electoral irán solos en las alcaldías y diputaciones.



"El PRD Xalapa se está preparando para ir solos a la competencia electoral, con sus propios candidatos para presidentes municipales, diputados locales y diputados federales. Los tiempos para hacer alianzas corresponderá a la dirigencia nacional y estatal".



Meza Abud comentó que ya se están preparando para estas próximas elecciones, con la ayuda de jóvenes y mujeres de alta calidad moral.



"Va a ser una situación compleja y diferente, creo que vamos a tener más de 14 partidos políticos. Hoy creemos que el PRD va a buscar presentar las mejores propuestas y perfiles. Queremos gobernar Xalapa, porque urge".



Respecto a las declaraciones del presidente municipal, Juan Carlos Mezhua Campos, donde invita a “romancear entre la milpa”, aseveró que fue una metáfora mal interpretada por parte de las personas y resaltó el trabajo del munícipe.