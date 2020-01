Ante mar de anomalías, diputados intervendrán Tesorería de Actopan

El Congreso del Estado autorizará la intervención de la Tesorería del Ayuntamiento de Actopan a fin de supervisar y evaluar que el gasto programado cumpla “con los objetivos establecidos dentro de los criterios de eficacia, eficiencia, responsabilidad y transparencia, con apego al marco legal que le rige”.La Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado determinó la intervención de la Tesorería ante la queja de ediles sobre que no han tenido a la vista la documentación que compruebe los estados financieros que corresponden a los meses de diciembre 2018 y enero, febrero, marzo y abril de 2019.Además, señalan que desde el inicio de la administración municipal 2018-2021, se ha manejado de manera discrecional la Tesorería Municipal, dejando de observar la normatividad para hacer un correcto uso de los recursos públicos.Los Ediles presentaron, como medio de prueba, diversos oficios dirigidos a entes públicos encargados de la revisión y fiscalización de las finanzas públicas municipales dentro del Estado.Además, se tiene copia de un escrito libre de fecha de 23 de octubre de 2019, suscrito por la extesorera María Nely Alarcón Gil, en el que adjunta la copia de la denuncia interpuesta ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado, donde refiere que fue nombrada designada el 5 de octubre de 2018, sin haber precedido levantamiento de acta entrega-recepción y que el 18 de octubre de 2019, ya no le fue permitido el acceso a las oficinas de Tesorería, señalando que tampoco en este caso fue levantada acta entrega-recepción.De acuerdo con la denuncia de Alarcón Gil, hubo pagos por salarios no devengados a supuestos familiares, amigos y empleados del Presidente Municipal, así como erogaciones cuyo pago fue ordenado también por dicho Edil, sin comprobación ni evidencia de los servicios que fueron objeto de los pagos operados.Asimismo, las autoridades municipales desatendieron las solicitudes de la Dirección de Normatividad, Control y Seguimiento de la Secretaría de Fiscalización del Congreso del Estado par a que el Órgano de Control Interno Municipal presentara un informe en relación con la existencia o inexistencia del procedimiento de entrega- recepción en la Tesorería Municipal y habiéndose concedido prórroga a petición de dicho Contralor Interno, la misma fue desatendida y el informe solicitado a la fecha no ha sido rendido.Se ha había solicitado un informe del estado financiero y los reportes mensuales de obra pública, reportes del impuesto predial, traslado de dominio, reportes de derecho de aguas, reportes trimestrales de avance físico-financiero de obras, inventario y avalúo de bienes muebles e inmuebles.Así como Padrones de Ingresos Sujetos a Pagos Periódicos de: Predial, Agua, Comercio, Mercados, Bares y Cantinas, Limpia Pública; Fianzas para Garantizar el Pago de Responsabilidades de los Servidores Públicos; Programa anual de adquisiciones: informe trimestral de deuda pública y estados de disciplina financiera.Cabe señalar que actualmente, funcionarios y exfuncionarios de esta misma Alcaldía enfrentan distintas acusaciones.Recientemente, la Fiscalía Anticorrupción de Veracruz solicitó la suspensión y revocación de mandato del alcalde panista José Paulino Domínguez Sánchez y de la síndica Lucero Jazmín Palmeros Barradas. Ambos han sido acusados —y según trascendió en audos filtrados por redes sociales— de mantener “aviadores” en el Ayuntamiento.Previamente, la síndica Palmeros Barradas denunció al extesorero del municipio, Pedro “N”, por un daño cometido a la Hacienda Municipal por casi 10 millones de pesos, durante su ejercicio como Tesorero de dicho Ayuntamiento del 1° de enero al 5 de octubre del año 2018.El funcionario, quien se desempeñaba como Tesorero en Tuxpan, fue vinculado a proceso y separado del cargo por un Juez Incluso, la ya mencionada extesorera María Nely Alarcón también fue denunciada por la actual Alcaldía de Actopan en diciembre pasado por un presunto daño patrimonial por 21 millones 439 mil 898.90 pesos Cabe destacar que la hoy Síndica ha acusado al fiscal anticorrupción José Alfredo Corona Lizárraga de mantener una “red de protección” a favor del extesorero Pedro “N”. Esto, luego de que el organismo solicitara a los diputados separarla del cargo.Al pedir que paren la persecusión en su contra, Palmeros Barradas afirmó que el Fiscal tiene como método de defensa “criminalizar a la víctima, como en mi caso acontece”.