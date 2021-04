Ante Nueva Normalidad académico plantea adecuar planes de estudios “a lo básico”

Investigadores de la educación insisten en realizar una “adecuación curricular” a raíz de la Nueva Normalidad de la pandemia por COVID.



“Hay que hacer una priorización curricular. No podemos seguir creyendo que el año 2020, 2021 son normales y tenemos que hacer como se hizo en Colombia, Chile, Europa y Estados Unidos es reducir el curriculum a lo básico y fundamental”, dijo el investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) Unidad Golfo, Felipe José Hevia de la Jara.



Explicó que de nada sirve aprender “todo un libro de texto” porque incluyen muchos contenidos, en medio de condiciones no aptas para el aprendizaje.



Otro punto que afirmó es que se requieren realizar evaluaciones diagnósticas, esto es, que los docentes conozcan el estado de aprendizaje de cada uno de los estudiantes.



“Los docentes necesitan un oxímetro educativo para saber qué tipo de aprendizaje tienen los niños más allá de su grado escolar”.



Puso como ejemplo que más de la mitad de las secundarias cargan con más de 50 por ciento de rezago insuficiente en matemática y de lecturas.



Sobre la deserción, Hevia de la Jara añadió que en ese momento se carece de información de este fenómeno escolar en el actual ciclo, salvo lo documentado en el Segundo Informe de Gobierno.



“Lo que sí sabemos y son noticias preocupantes es que el segundo informe de Gobierno es que había una baja en cobertura educativa, y no un alza, en primaria y secundaria”.



Admitió que hay casos de niños que van a la escuela y que dicho número no va a la baja sino en aumento.



“Y eso es preocupante porque no sólo viola el derecho humano a la educación sino que pone en situación de mucha desventaja a los niños para su futuro, ¿qué esperamos como sociedad, si los niños no van a la escuela?, ¿qué futuro le espera a esos niños?”.