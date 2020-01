Ante nueva orden de aprehensión, extitular de Finanzas de Duarte busca amparo

Además de los extitulares de Finanzas y Planeación, Clementina Guerrero García y Guillermo Moreno Chazzarini, la Fiscalía General del Estado ahora también busca proceder en contra Antonio Gómez Pelegrín, otro extitular de esa dependencia.



El juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral, Marco Antonio Rodríguez Lobato, con sede en Pacho Viejo, liberó una nueva orden de aprehensión en contra del exfuncionario.



Sin embargo, el extitular de Finanzas en la administración de Javier Duarte tramitó un amparo de la justicia federal con el que busca evitar su detención.



El trámite lo realizó su apoderado legal, Luis Eduardo Aguilar Hernández, quien tuvo que pagar una garantía económica de 10 mil pesos, obteniendo la suspensión provisional.



“Se concede la suspensión provisional; se fija una garantía de $10,000.00 (…), para que tenga verificativo la audiencia incidental”.



Cabe recordar que, según investigaciones federales y de la Fiscalía General del Estado, el ex titular de la dependencia estuvo relacionado con las empresas "fachada" con las que se habrían desviado recursos públicos del Gobierno de Veracruz.



No obstante, hasta la fecha no se ha procedido en contra de Gómez Pelegrín, quien recientemente ha aparecido en lugares públicos.



En otros casos, a finales de diciembre pasado se confirmó que la Fiscalía procedió en contra de Moreno Chazzarini, exsecretario de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), quien también busca un amparo en contra una orden de aprehensión liberada por el juez de Control del Décimo Primer Distrito Judicial, con sede en Coatepec.



Además, el pasado 11 de noviembre de 2019, un juez liberó una orden de aprehensión en contra de la primera titular de la dependencia en la pasada administración, Clementina “N”, así como en contra del exsubsecretario de Finanzas, Bernardo “N”, quien fue detenido por ministeriales.



La Fiscalía también procedió en contra del exsubdirector de Operación Financiera, Luis Francisco “N” y del extesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), Adrián “N”, por posibles actos de corrupción, ejercicio indebido del servicio público y abuso de autoridad.



Los exfuncionarios del gobierno de Yunes Linares tramitaron amparos ante la justicia y en el caso de Clementina “N”, las audiencias sobre este proceso penal se han suspendido en varias ocasiones.