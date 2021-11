Ante pandemia, creadores de Veracruz crecieron en lo digital: IVEC

Aunque calificó al 2021 como “una temporada muy difícil para todos” y con “muchas pérdidas dolorosas”, la directora del Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC), Silvia Alejandre Prado, afirmó que los procesos creativos de los artistas en el Estado siguieron desarrollándose y esta dependencia estuvo ahí para respaldarlos.En entrevista para alcalorpolitico.com y TeleClic.tv, como parte del Tercer Informe de Labores del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, añadió que con la pandemia de COVID-19 los integrantes de la comunidad cultural aprendieron a comunicarse a través de las plataformas digitales.“Creadoras y creadores aprendieron también a reconfigurar su manera de comunicarse con sus espectadores y nosotros estuvimos ahí también para respaldar estas acciones, entonces en 2021 digamos que ya éramos expertos en contenidos digitales”, presumió.Alejandre Prado enumeró que las personas pueden encontrar en el sitio oficial del IVEC (www.ivec.gob.mx) más de 800 contenidos, así como en las redes sociales de todos los recintos culturales a su cargo y en el canal de YouTube.“Se llenó de presentaciones artísticas de todas las disciplinas, conciertos, obras de teatro y yo creo que nos sorprendió a todos lo que podíamos hacer otra vez y nos llevamos la grata sorpresa que podíamos llegar a nuevas audiencias y tener otros alcances”, resaltó.Al adelantar que seguirán explotando la modalidad virtual, la funcionaria estatal expresó que aprovecharon el tiempo de confinamiento para la rehabilitación de los espacios culturales.“El IVEC tiene recintos culturales en Xalapa, Veracruz, Coatepec, Papantla, Orizaba y Tlacotalpan, creo que de 14 recintos, 10 recibieron una rehabilitación, vamos por etapas porque no es posible abarcar todo”, precisó.Detalló que en estas acciones de remozamiento se atendieron cuestiones no tan visibles como impermeabilización, rehabilitación de baños e instalaciones hidrosanitarias.En ese sentido, agradeció el apoyo de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), por sus aportaciones para el Teatro La Reforma que ya cuenta con un escenario y un sistema de aire acondicionado nuevos.“Todos recibieron algún tipo de rehabilitación, todos tienen diferentes necesidades, la mitad de ellos son monumentos históricos, trabajamos de la mano con Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que nos brinda este acompañamiento para la conservación de estos inmuebles”, explicó.La SIOP, dijo, apoyó además en la rehabilitación del Jardín de Las Esculturas, en Xalapa, donde se cambiaron las cubiertas y el sistema de iluminación de los senderos que están sembrados no sólo con árboles, sino también con esculturas.“Trabajamos de manera transversal como lo ha extraído el Gobernador, siempre atentos de todas las actividades en un Estado tan complejo como Veracruz (…) y afortunadamente de trabajamos con todas las dependencias”, refrendó Silvia Alejandre.En ese sentido, expuso que trabajaron con las Secretarías de Desarrollo Social (SEDESOL), de Salud (SS) y de Desarrollo Económico y Portuario (SEDECOP), con quienes desarrollaron proyectos conjuntos para impulsar artesanos y productores.Luego de exponer una vez más que fue una temporada difícil para el gremio artístico, indicó que desde el IVEC se les apoyó lanzando convocatorias para “democratizar” la aplicación de los recursos públicos.“El resultado de esas convocatorias era precisamente la generación de contenidos digitales, es decir la Muestra Estatal de Artes Escénicas del año pasado se llevó a cabo en modalidad virtual, por ejemplo. La convocatoria ‘Nos vemos pronto’ que creo que fue la más importante en 2020 pero continuamos también en 2021 para diferentes disciplinas como tutoriales”, enfatizó.También lanzaron convocatorias para casas de la cultura que cuentan con ballet folklórico o grupos orquestales para que presentaran sus actividades en plataformas digitales.“Hicimos exposiciones virtuales, más de 20 convocatorias, aportaciones importantes alrededor de los 5 millones de pesos y seguimos trabajando también siempre de la mano con la Federación en proyectos bipartidas, donde aportamos prácticamente 50% y 50%”.A decir de la funcionaria estatal, hubo actividades como la Feria del Libro, que pensaron que se podría hacer en modalidad presencial pero con el repunte de casos de Coronavirus en el verano, se tuvo que hacer virtual.La integrante del Gabinete de Cuitláhuac García añadió que también participaran en el Festival Internacional Xalapa y su Cultura, que inició este jueves 18 de noviembre, con obras de teatro que no se han estrenado y con presentaciones editoriales.“Estamos ya reiniciando nuestros jueves de libros donde hacemos presentaciones de productos editoriales pero también vamos a seguirlas haciendo en modalidad virtual porque eso nos permite llegar a espectadores que no pueden estar precisamente en Xalapa”, señaló.Paralelo a las actividades virtuales, Silvia Alejandre Prado aseguró que están trabajando para el regreso paulatino a las actividades presenciales, con las medidas de prevención sanitarias que ya aprendieron muy bien.“A recuperar nuestros públicos, ya es momento de reencontrarnos”, apuntó al reafirmar que desde su punto de vista, sí se han cumplido los objetivos trazados a tres años de Gobierno de García Jiménez.“Vamos bien, contamos con programas que hemos consolidado, ya encontramos recintos en mejores condiciones, es importante mencionar el apoyo del Gobernador del Estado y de todos los Secretarios como el de Finanzas porque contamos con un presupuesto que fluye de manera real”, expuso.De este modo, refrendó que en medio de las dificultades se encontraron oportunidades en plataformas digitales y hoy en día la colección editorial del IVEC está en la página y eso permite que personas que no tienen la oportunidad de adquirir estos materiales, los puedan ver en línea."Ahora estamos ya de vuelta de manera presencial en el teatro y hay una programación de mucha calidad, exposiciones virtuales también muy destacadas y estamos ya con presenciales. Entonces creo que vamos bien", comentó en la entrevista.Sostuvo que otra acción muy importante que desarrollaron en el 2021 fue el Programa de Emprendimiento de Empresas Culturales, abriéndose a un lado del Ex Convento Betlemita en el puerto de Veracruz el Centro Cultural Atarazanas."Emprendimos ahí con una nueva vocación en este espacio dedicado a la cultura popular conserva una galería, vamos a estrenar una biblioteca hacia fin de año y es la sede del Programa de Empresas Culturales y trabajamos con conceptos siempre de la mano con Desarrollo Económico", refirió.Cada fin de semana, dijo, se lleva a cabo una expo venta de productos y de artesanías de todas las regiones del Estado y empezaron a hacer intercambios con otras Entidades como Hidalgo, por lo que recibirán a 20 de sus artesanos en diciembre y el próximo año los veracruzanos estarán yendo para allá."Empezaremos a trabajar con Tlaxcala que está estrenando una Secretaría de Cultura, con Puebla y también hay presencia de Veracruz en el Consejo Cultural Los Pinos".Expuso que trabajarán el próximo año para diversificar la oferta cultural de manera híbrida, así como también continuarán con la segunda etapa de rehabilitación de los recintos culturales y fortaleciendo las convocatorias para apoyar a los creadores del Estado.Finalmente, Silvia Alejandre puntualizó que se enfocarán en desarrollar culturalmente la Huasteca, en el Norte del Estado y hacia el sur también en el marco del proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo.