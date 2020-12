Ante pandemia y festejos decembrinos, Veracruz se prepara para regreso de paisanos

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez anunció el reforzamiento de operativos en coordinación con el Instituto Nacional de Migración (INM), en el sur de la entidad, ello ante el arribo de paisanos desde Estados Unidos en esta época decembrina.



En entrevista, desde Saluya de Alemán, el titular del Ejecutivo dijo que se busca que aquellos que regresen a sus lugares de origen en vehículos comprados en el vecino país del norte, cuenten con los permisos necesarios para su circulación en el territorio nacional y en caso de no tenerlo, que puedan regularizarlos.



“Exhortar a los paisanos que regresan con carros de aquel lado (Estados Unidos), a que hagan el trámite correspondiente ante la aduana para el permiso de internación, a fin de que no haya ningún problema”, dijo.



El Mandatario veracruzano apuntó que en estos operativos también se estará verificando que se cumplan las medidas sanitarias implementadas por la pandemia de COVID-19, ya que recordó que el Estado se encuentra en una etapa crucial para mantener el color verde en el semáforo epidemiológico.



“Estamos en un momento crucial de cuidar el riesgo bajo que tienen los contagios de COVID y que no queremos dispararlos y si viene gente que se está moviendo entre Estados, tenemos que exhortarlos a que cuidemos la sana distancia”, puntualizó.



A decir de García Jiménez, es importante no desentenderse de las medidas sanitarias y no organizar fiestas con personas de diferentes lugares, sino que sea exclusivamente con los integrantes de la familia.



“De esa manera, llevemos un diciembre tranquilo, con el bajo riesgo que ahorita en este momento representa el Coronavirus para Veracruz. Estamos en un momento crucial porque aunque estemos en verde, estamos al límite de pasar al amarillo, entonces tenemos que cuidarlo”, reiteró.



También, el Mandatario recordó que la próxima semana se estará informando cómo se movieron esos puntajes y oportunamente confirmando en qué color estará la entidad en los siguientes 15 días.



Sobre el regreso a clases presenciales, recordó que el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, anunció ayer lunes que no se va a regresar.



“Vamos a esperar a ver cómo transcurre diciembre, que es una etapa, un periodo estacional complicado para las enfermedades respiratorias y que por lo tanto hay que ser cautos por ahora”, finalizó el Gobernador de Veracruz.