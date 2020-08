Ante parálisis, soluciones de Poder Judicial para abogados son “una vacilada”

El secretario del Colegio de Abogados de Orizaba Altas Montañas, Juan Oropeza Flores, calificó como una "vacilada" que, tras alargar la suspensión de labores, el Tribunal Superior de Justicia sólo otorgue 20 minutos a cada litigante para checar expedientes.



"Esto es una vacilada, ya que cuando menos 20 minutos se hacen en el archivo para pedir expedientes. Esto es una tomada de pelo, imagínate alguien que tiene que checar más de 10 expedientes en el Juzgado no le van alcanzar jamás los 20 minutos".



Por eso indicó que se tiene que buscar una alternativa más clara, eficaz y que pueda beneficiar al gremio de los abogados y es que apuntó que no hay solución a la aplicación de la justicia.



"El Gobernador, aunque es independiente el Poder Ejecutivo, sí tiene que ayudar a solucionar esta situación".



Acotó que tal y como lo han dicho los abogados en su momento, no se han emitido sentencias ni acuerdos, lo cual agrava el problema, pues con cinco meses en parálisis en los juzgados, cada vez hay mayor rezago.



"Esta circular (sobre la suspensión de labores) habla de que los jueces deben estar publicando sentencias, y si están dando la sentencias no las están dando a conocer".



Indicó que la pandemia ha provocado que el semáforo esté en rojo, pero eso no debe ser un impedimento par que se resuelva el problema de la falta de acceso a la justicia.