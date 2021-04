Ante polémica por Zaldívar, temen que AMLO busque perpetuarse en el poder

El dirigente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), Enoch Castellanos Férez, advirtió que si los diputados y senadores avalan prolongar dos años más la Presidencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de Arturo Zaldívar, se corre el riesgo de que permitan que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, perpetuarse en el cargo.



“Tú no puedes a través de un transitorio contravenir lo que dice la Constitución, sino imaginemos se va aprobar una ley que en unos años diga que se puede ampliar la Presidencia en cinco años más porque lo aprobaron diputados y senadores con una mayoría simple”, dijo.



A consecuencia de lo anterior, Castellanos Férez afirmó que México necesita diputados que respondan a la gente y no a su partido o a su líder en la Cámara.



Incluso, cuestionó a la legisladora por el distrito de Coatzacoalcos, Tania Cruz Santos, en relación a la reforma al Poder Judicial de la Federación.



El dirigente de los industriales adelantó que los legisladores morenistas únicamente levantarán el dedo a favor de la propuesta del Ejecutivo federal.



“Hay que preguntarle a nuestra Diputada qué posición va a tomar cuando pase esta reforma. Básicamente sería un atropello a la Constitución, una reelección que rompería el orden constitucional y el equilibrio de poderes que nos da origen como nación. Estamos tomando decisiones tan graves nada más por levantar el dedo”, advirtió.



Reiteró que se necesita gente que responda a loss ciudadanos que votaron y no a sus líderes.