Ante prolongación de cuarentena, urgen iniciativas para mantener economía: Sacerdote

Ahora que el Gobierno Federal anunció la prolongación de la Jornada Nacional de Sana Distancia hasta el 30 de mayo, las autoridades deben tener en consideración a aquellos que salen a trabajar y venden productos porque si no lo hacen no comen sus familias, así como es necesario que dejen de dar sólo estimaciones del número de casos pues así no se tiene un panorama real, consideró el vocero diocesano, sacerdote Helkyn Enríquez Báez.



“Era de preverse que, si el inicio del pico se ha postergado, la cuarentena se tiene que prolongar, esto es fruto de la desestimación que se ha hecho de algunos casos, la falta de pruebas que se realizan y de las estimaciones. Y es que mientras se estime pero no se tenga conocimiento real, es difícil poder prever y calcular cuántos contagiados se tienen, con quién han tenido contacto y hacia dónde se va extendiendo”.



En este sentido, dijo que es necesario que se realicen acciones conjuntas, como la responsabilidad de la sociedad de permanecer en casa. “Pero debemos ser conscientes que hay personas que para ellos la cuarentena es un lujo, porque si no salen a trabajar, a vender sus productos no comen, por eso hoy como sociedad civil y autoridad se deben considerar esas situaciones específicas y poderlas atender y así estas personas puedan protegerse”.



Pero también indicó que no se deben ocultar datos, ni sólo manejar números estimativos, porque así no se tendrá un panorama real y eso afecta en diversas dimensiones.



De igual forma, puntualizó que se tienen que escuchar las voces de los empresarios y comerciantes, quienes son los que enfrentan la crisis económica fruto también del contexto en que se encontraba el país a nivel social y político y que se agravó con la pandemia.



Insistió que hacen falta iniciativas que promuevan el desarrollo económico y no sólo generar subsidios que en un momento pueden afectar también las finanzas del país. “Se tiene que generar riqueza a través del desarrollo social sustentable y la inversión también se debe de proteger”.