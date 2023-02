Ante pronóstico de “nortazo”, instan a Torre Centro a prevenir incidentes

La titular de la Secretaría de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado, llamó a los ciudadanos en Veracruz puerto a tomar precauciones por las rachas de viento que se esperan este viernes por el frente frío 31; además, dijo que estarán alertas de que no ocurran incidentes cerca de la llamada Torre Centro.Al respecto, la servidora pública instó a la empresa a cargo de ese edificio para que “guarden lo que deban de guardar” y se evite una tragedia, puesto que la obra es responsabilidad directa de la constructora.“El pronóstico ahí está. Afortunadamente la ocasión anterior pasó en la madrugada, pero esta vez lo vamos a tener en el transcurso del día, a partir de mediodía (las rachas de viento)”, señaló.Hay que recordar que el pasado viernes, por el fuerte viento de norte se desprendieron cristales de ventanales y estructuras del edificio ubicado en la esquina de Xicoténcatl y Arista, en el centro de la ciudad portuaria.Incluso el parabrisas del automóvil fue perforado por la estructura de uno de los ventanales desprendidos.“Es un exhorto para que entren en razón; es un tema de seguridad. Nos conviene a todas las personas; las que puedan asegurar todo. Primero decían que porque estaba suspendido (no lo hacían) y no podían entrar, pero nosotros no tenemos la suspensión, de hecho, tienen libre acceso”, señaló.Osorno Maldonado dijo que la empresa debe tomar las medidas necesarias para evitar daños a terceros.Respecto a la obra explicó que la dependencia promovió un recurso de revisión al juicio de amparo que sigue en trámite por este edificio, luego de que el juez federal Mario de la Medina Soto otorgó un amparo a la constructora para continuar la obra sin tener un dictamen técnico de riesgo.“Es una batalla bastante larga. No importa. Insistiremos con el tema. La verdad es que nos deja un precedente. Los trámites de Protección Civil son para la seguridad de todos, no es un requisito más, no sólo es un trámite burocrático.“Se metieron las pruebas correspondientes al juzgado y vamos a seguir la batalla legal. Esas acciones ya las implementamos, tuvimos una suspensión de actividades precisamente por la falta del dictamen técnico de riesgo”, recortó la titular de PC.Respecto al Frente Frío, hay que destacar que se prevé un evento de “norte” con rachas máximas entre los 100 y 115 kilómetros por hora o superiores en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.De acuerdo con el meteorólogo Federico Acevedo, la mayor intensidad de los vientos provocados por el ingreso del Frente Frío número 31 en la costa central, se sentirían alrededor de las 18:00 horas de este viernes.