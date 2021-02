Ante quejas, capacitarán a personal de Comercio de Xalapa en derechos humanos

El subdirector de Comercio del Ayuntamiento de Xalapa, Oshman Seth Escudero Ramírez, informó que tras las constantes quejas del mal desempeño que han tenido trabajadores del Departamento de Inspección y Atención Comercial (DIAC), se les darán capacitaciones y cursos en Derechos Humanos.



"Ha habido algunas quejas sobre el trato de algunos inspectores, y por ahí vamos a realizar cursos de capacitación en esa materia. Nosotros trabajamos con base a quejas ciudadanas, esperamos que Contraloría nos indique si hay quejas".



Respecto a la coordinación que habrá con la actual titular del DIAC, Ana Dixon, explicó que se buscará que sean procesos y llamados de atención transparentes, específicamente con el comercio informal que existe en la ciudad.



"Le hemos pedido a los inspectores tener mucho cuidado con el trato, y eso es lo que queremos enfatizar con la capacitación. Creo que orden no es sinónimo de maltrato. Ana Dixon tiene la instrucción del buen trato y resguardo de los derechos humanos que se le tiene que dar a los vendedores".



Consideró que por medio del diálogo, están buscando el equilibrio de las organizaciones de vendedores ambulantes, el comercio establecido y los transeúntes, pues existen algunas calles, como el caso de Poeta, donde constantemente hay manifestaciones e inconformidad de comerciantes.



"Siempre debe haber un equilibrio entre dónde si y dónde no se puede. Vamos a valorar los espacios, porque principalmente no debe haber ninguna afectación ni para un lado ni para el otro, es decir, ni para ambulantes ni para transeúntes ni para establecidos, pudiera haber algunas zonad que en su momento pudieran tener cobijo de estos grupos de venta dentro del marco de la normatividad. Tenemos que platicar bien la estrategia. Estamos en ánimo de regular y establecer acuerdos", reiteró.