Ante quejas por asaltos y robos, desalojan a indigentes de Villa del Mar, en Veracruz

Tras quejas de habitantes de las inmediaciones a Villa del Mar por asaltos y robos, en la ciudad de Veracruz, fueron desalojados indigentes de un negocio abandonado en plena zona turística.



Se trata un local ubicado en el bulevar Manuel Ávila Camacho, en el cual se alojan hasta 14 personas sin hogar. Estas personas afirman que antes dormían en la zona de playas pero desde el inicio de la pandemia se les impidió pernoctar.



"Ahoritas estamos como 6 o 7 con el problema que empezó del COVID a todos nos echaron de allá de la playa, nadie podía estar allá, este lugar estaba desastroso, aquí llegamos, somos trabajadores de la playa, no tenemos casa", dijo Mateo Guzmán Morales.



La construcción que se encuentra en abandono solía ser un restaurante, pero ahora está lleno de escombros, así como colchonetas, comida y ropa de quienes ahora viven en ese lugar.



Al sitio llegaron elementos de la Policía Estatal y de la Dirección de Gobernación para perdirles que abandonaran el lugar.



"Vamos a retirarlos porque hay mucha problemática con los vecinos. Los invito a que desalojemos", dijo el representante de la Dirección de Gobernación de Veracruz.



Los mismos indigentes afirman que sí saben de los robos, pero no son los responsables.



"Nos han querido implicar el robo, y nosotros conocemos a los muchachos que andan, pero no queremos ese tipo de nosotros que anden luego en contra de nosotros".



Desde hace varias semanas, los casos de asaltos y atracos en casas y peatones ha sido constante, señalan los vecinos que por miedo no quisieron acudir a enfrentar a las personas que se alojan en el local abandonado.