Ante reclamos por cobros indebidos, CFE les da el avión a indígenas en Zongolica

Con el fin de buscar un arreglo a los altos cobros que les está realizando la CFE en su consumo, habitantes de Tequila se dieron cita este viernes en el salón de usos múltiples del palacio municipal.



La señora María, habitante de la cabecera municipal, comentó que en su casa viven 5 personas, no tiene televisión, refrigerador, ni radio, mucho menos lavadora; sin embargo, su recibo, que le ha llegado por cantidades de 200 pesos, 150 y en alguna ocasión hasta de 300 pesos, le llegó en febrero pasado por mil 300 pesos.



Señaló que acudió a la CFE pero ahí sólo le dicen que tiene que pagar, por eso este viernes asistió a la reunión con representantes de esa empresa en espera de que le den una solución, pues no tiene ese dinero para pagar.



Por su parte, el señor Ismael Hernández comentó que normalmente paga 800 pesos, es lo que le cobran porque tiene un taller mecánico y la CFE le aplica una tasa diferente por ser un negocio, pero en febrero pasado su recibo le llegó por 9 mil 241 pesos, mismos que pagó a dos personas que se identificaron como personal de esa empresa y que le habían cortado ya su luz.



“Yo pago mensual, y ahora cuando checo me arroja que debo la misma cantidad. Todavía que me quitaron la luz esas personas me dijeron que si pagaba los 9 mil y cacho y otros 500 pesos me reconectaban la luz. Me dijeron que si no les tenía desconfianza, les diera, y pues yo les di el dinero y los 500 pesos”, indicó.



El ciudadano relató que les quiso tomar una foto a los dos trabajadores, pero no se lo permitieron, únicamente le tomó foto a las placas de la unidad que llevaban, NTD-58-04.



Comentó que ha intentado arreglar ese problema, pero acudió a las oficinas de Zongolica y le dijeron que debe ir a Orizaba, pero ya fue también a Orizaba y le dicen que tiene que ser en Zongolica.



Desesperado porque 10 mil pesos es una cantidad fuerte que no puede darse el lujo de perder, el señor llegó a temprana hora a palacio municipal, para exponer su caso en espera de que le puedan dar una solución.



Como ellos, otros ciudadanos acudieron a intentar solucionar su problema. Sin embargo, el personal de la CFE que acudió al palacio de Tequila les informó que ellos únicamente les recibirían copias de sus documentos y las llevarían a otro personal para que las analizara y determinara si hubo alguna irregularidad.



A fin de mantener las medidas sanitarias, personal del ayuntamiento los hizo pasar de 30 en 30 para que se pudiera mantener la sana distancia, además de que les tomaron la temperatura y les dieron gel antibacterial.