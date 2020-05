Ante recomendación de usar cubrebocas, capitalinos hasta se molestan, dicen policías

Tras ser colocados filtros en diferentes puntos de la ciudad de Xalapa, en algunos de estos, los elementos de seguridad exhortaban a los transeúntes a utilizar cubrebocas para ingresar al centro. No obstante, ante estas indicaciones, los uniformados mencionaron que algunos ciudadanos se mostraban incrédulos y hasta se molestaban.



Elementos de la Policía Estatal refirieron que a los ciudadanos que se acercaban para ingresar a la zona centro de la Capital, entre trabajadores y población en general, les pedían colocarse cubrebocas, acción que provocó disgusto entre algunos.



"Se les pide cubrebocas pero muchos dicen que esto (la pandemia) ‘no es cierto’. Nada más se les da la recomendación. Hasta el momento sólo es recomendación. Muchos nos dicen que no sabían, que no es cierto, que van a comprar", indicaron los uniformados.



Lamentaron que muchos xalapeños se molesten al hacerles esta petición, pues es una medida para proteger la salud de todas las familias.



"Muchos se molestan, nos dicen que sólo van a trabajar", explicaron.



Es preciso destacar que en el punto de la calle Lucio y Libertad, los elementos de la SSP permitían la entrada con cubrebocas y algunas personas se regresaban a comprar en algunas farmacias cercanas.