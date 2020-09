Ante recortes a seguridad, municipios deberán replantear uso de fondos federales

Al advertir que no es sencillo resarcir los recortes que la Federación contempla para el próximo año, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez afirmó que ante la desaparición del fondo específico para la seguridad en municipios, los Ayuntamientos podrían utilizar recursos de otros fondos federales.



En específico, el mandatario se refirió al Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), el cual ya no aparece etiquetado en el proyecto presupuestal federal de 2021.



Al respecto, García Jiménez explicó que los municipios podrían compensar este dinero con el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).



“El FORTASEG pasa a plantearse con el FORTAMUN, este fondo que va dirigido a los municipios, es importante que los alcaldes lo tengan presente para planificar y cubrir lo que en FORTASEG no va a llegar. Creo que sí es posible porque hay municipios que solamente les afecta en 3.4% de FORTAMUN, es decir, fácilmente lo pueden cubrir con FORTAMUN”, dijo.



El Gobernador ejemplificó que en el caso de Poza Rica, con un 10 por ciento de lo que recibe de FORTAMUN puede cubrir el FORTASEG.



“Y lo comprometido que era el 20% que ellos ya llevaban, que es bastante bueno, subiría a 30%. Es decir, del FORTAMUN, ellos van a tomar el 30 por ciento y de esta manera llevarían a cabo lo que tienen planeado más subir lo que les faltaría de FORTASEG”, dijo.



Pese a estas medidas que habrían de implementarse, el mandatario afirmó que Veracruz es de los Estados que menos se vería afectado con las reducciones al presupuesto federal de 2021, pues en términos nominales solamente disminuye uno por ciento, en términos reales el 4 por ciento.



“No olvidemos que la crisis nacional pues repercute en el Estado y los ingresos disminuyen, por lo tanto al disminuir los ingresos tenemos que replantearnos algunos gastos, por fortuna no se ve afectado salud, Veracruz es de los Estados que menos se ve afectado”.



Espera mejora el próximo año



El Gobernador, quien acudió este viernes a Poza Rica para encabezar la Mesa de Seguridad y para instalar el Consejo de Economía Regional Totonaca, comentó que se espera que la economía mejore en el segundo semestre del próximo año.



“No hay pues una forma tan mecánica directa de resarcir la caída de los ingresos, no es tan sencillo, esperamos que la economía en el segundo semestre del próximo año ya esté totalmente hacia arriba y eso implique mayores ingresos a la Federación y por lo tanto, esperamos que en ese segundo semestre del próximo año haya mayor disposición, es decir, podrían modificarse los ingresos, lo planeado en ingresos, para poder ejecutar más acciones”, dijo.



Es decir, reiteró, a partir de junio de 2021 ya habría más dinero en el presupuesto para municipios y el Estado mediante recursos que provendrían del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas.



“Podría ser a través de los fondos que se preparan para esto, como éste que tenemos ahora del Fondo de Estabilización que viene a compensar lo que cayó durante los tres meses de pandemia que tuvimos”, dijo.



Detalló que por este Fondo se han retribuido a Veracruz 2 mil millones de pesos y a los municipios ya se reparten más de 166 millones.