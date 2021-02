Un promedio de 90 policías se encuentran resguardados en el Palacio Municipal de Orizaba y de ahí no saldrá hasta que llegue la SEDENA, a quién les entregarían sus armas solamente.



Esos policías denunciaron que la Policía Estatal les exigió que entregaran sus armas y que salieran del edificio, porque los llevarían El Lencero, sin embargo ellos argumentan tener todos sus documentos en orden y haber pasado los exámenes de control y confianza.



Indicaron que muy temprano a sus compañeros los guardias municipales, quienes no están armados, se los llevaron elementos de las corporaciones de seguridad estatal, de igual forma dijeron que de dos de sus compañeros no saben su paradero, pero que ha trascendido que los pusieron a disposición de la autoridad Federal.



Añadieron que es una arbitrariedad que pretendan llevárselos al Lencero, por ello no saldrán del Palacio Municipal.