Ante resultados contra COVID-19, prevén alta demanda de Dexametasona en Xalapa

Farmacias en Xalapa prevén que la Dexametasona podría escasear en los siguientes días, después de que investigadores del Reino Unido dieran a conocer que este fármaco está resultando exitoso en el tratamiento de pacientes graves por COVID-19.



De acuerdo a empleados de una famosa cadena de farmacias, este medicamento suele no ser tan requerido al tratarse de un corticoide que tiene efectos secundarios debido a su potencia, por lo que no les surten en grandes cantidades, por ello y ante el anuncio sobre la Dexametasona prevén que empiece a escasear.



“Ahorita sí hay en existencia pero pensamos que pueda escasear porque tengo entendido que ya dijeron que sirve para tratar el COVID. Es un medicamento que nos surten poco, al ser un corticoide no lo piden tanto”, señaló una empleada.



Y es que aseguraron que ya la gente empieza a solicitarla en su presentación en inyección, misma que cuesta entre 16 y 22 pesos al ser genérica, aunque también está disponible en patente.



“La que nos están pidiendo es la inyección, también hay tabletas y en genérica cuesta 19 pesos y de patente depende del laboratorio pero va desde los 51 pesos hasta 142 pesos”, refirió otra trabajadora del ramo.