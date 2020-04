El Organismo Público Local Electoral (OPLE) agravió los derechos político-electorales de la agrupación ciudadana “Podemos” al prorrogar “sin fundamento legal”, por 40 días hábiles, el plazo para aprobar su registro como partido político estatal.



Al manifestar lo anterior, Francisco Garrido Sánchez, presidente de la referida agrupación, aseveró que por ello se presentó en el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del ciudadano, por lo que existe la posibilidad de que sean los Magistrados, o en su caso, la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quienes entreguen el registro.



Explicó que el plazo que tenía el OPLE para sesionar y aprobar el registro venció a las 12 de la noche del sábado 7 de marzo, sin embargo, el Consejo General sesionó un día antes, el viernes 6, para prorrogar el plazo (por 40 días hábiles) con el argumento de que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE), no había enviado el documento de verificación del número mínimo de afiliados y de la no existencia de doble afiliación y por ende, no había los elementos suficientes para emitir un dictamen.



Sin embargo, afirmó que dicho documento fue enviado por Patricio Ballados Villagómez, titular de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE el día 6 de marzo, incluso antes de que sesionara el Consejo General del OPLE para prorrogar el plazo.



En el documento que fue dirigido a José Alejandro Bonilla Bonilla, consejero presidente del OPLE, se valida la acreditación de los 13 mil 765 afiliados y notifica que sólo 4 ciudadanos fueron “descontados” del listado de afiliados; también se expone que la agrupación “Podemos” cumple con todos los requisitos para constituirse como partido político estatal.



Garrido Sánchez expuso que no había ningún argumento legal o jurídico para prorrogar el plazo, toda vez que el Consejo General del OPLE, antes del inicio de la sesión del 6 de marzo, tuvo en tiempo y en forma el documento, por ello se presentó el JDC en el TEV.



Agregó que ahora se atravesó la contingencia sanitaria a causa del virus COVID-19, por lo que el plazo se extenderá más de 40 días hábiles.



“Nos están agraviando porque aunque el momento es inconveniente, nosotros desde el día seis o siete de marzo debimos estar constituidos como partido político estatal, no tenemos la culpa de la contingencia”.



Pidió al Consejo General del OPLE que sesione utilizando los medios electrónicos para que dictamine, como lo está haciendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el INE.



Aseguró que el TEV puede emitir el registro como partido político estatal a la agrupación “Podemos”, ya que se cumplió con todos los requisitos y no hay ningún impedimento legal, salvo el atraso del OPLE.



“Como los Consejeros del OPLE no tienen la intención de cumplir con su responsabilidad, nosotros solicitaremos al Tribunal Estatal Electoral que sean quien determine el registro”.



Asimismo, expuso que la insistencia para constituirse como partido político estriba en que el OPLE está vulnerando el derecho constitucional de la libre asociación e impide la conclusión de un procedimiento, lo que genera incertidumbre en la estructura del proyecto político de “Podemos”, además de que el árbitro electoral tuvo todos los elementos para emitir el dictamen antes de cualquier emergencia sanitaria y no lo hizo.



“Nos agraviaron desde el día seis de marzo que tuvieron el documento del INE, un día antes de que se venciera el plazo (7 de marzo) para que sesionaran y aprobaran el registro. Entiendo perfectamente la situación de la contingencia pero las instituciones no pueden paralizarse; (los Consejeros) no son ni médicos ni enfermeros; además hace dos semanas sesionaron para aprobar que las sesiones del Consejo General del OPLE sean virtuales, que cumplan con su responsabilidad”, concluyó.