Ante robos, no hay para pagar por veladores en cada escuela de Veracruz, lamenta SEV

En lo que va del año, se han reportado 38 robos a escuelas, de los cuales 11 se han registrado en la ciudad de Veracruz, afirmó el secretario de Educación, Zenyazen Escobar García.



Comentó que por esto ya se instaló una mesa de seguridad para incrementar la vigilancia en la zona de Veracruz y Boca del Río.



Indicó que acordaron con autoridades estatales y federales mayor resguardo, además de la participación que tienen los padres de familia, toda vez que la dependencia estatal no cuenta con presupuesto para la contratación de seguridad privada.



"Es complicado para la propia Secretaría cuando nos piden un velador, nosotros no tenemos presupuesto para pagar a 24 mil veladores, al final tienen que ver toda la participación, agradecemos mucho tanto al personal docente, administrativo, intendentes que a veces cumplen esa función de quedarse a velar en las escuelas", dijo.



Sobre el equipo audiovisual y de cómputo que ha sido robado de los planteles, Escobar García señaló, no será posible reponerlo de manera inmediata.



Explicó que se otorgan materiales y obras conforme a la planeación de la dependencia, por lo cual, se complica la entrega de nuevo de apoyos, aun cuando sea a causa de robos.



"Nosotros vamos a una escuela y a otra del norte y al reponer de alguna manera le estás quitando a otra escuela que también tiene necesidades, por eso hemos sorteando. De manera inmediata es complicado porque las proyecciones y planeación que tenemos como Secretaría es de vamos a apoyar a éstas escuelas y si desafortunadamente en unas de esas escuelas que acabamos de dar material asaltan, no podríamos reponer lo que ya dimos".



El Secretario de Educación señaló que se tendrá avance sustancial en el rezago educativo pero no se logrará abatir el déficit en materia de tecnología de comunicación e infraestructura por los años de abandono en los que estaba el Estado.