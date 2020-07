Ante rumores, descartan renuncia de Presidenta del Poder Judicial de Veracruz

Hasta el momento, al interior del Poder Judicial no se ha confirmado la supuesta renuncia de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Sofía Martínez Huerta.



La magistrada de la Octava Sala en materia familiar, Concepción Flores Zaviaga, dijo que hasta la noche de este domingo no se sabe de la supuesta renuncia, sin embargo, expuso que la renuncia de una Magistrada o un Magistrado se tiene que presentar ante el pleno del TSJ.



En el caso de Martínez Huerta, tendría que convocar al Pleno de Magistrados para presentar su renuncia, pues de acuerdo a la ley no lo puede hacer de motu proprio.



Cabe recordar que el 11 de octubre del 2019, el Congreso del Estado nombró a 13 magistrados para el TSJ, entre ellos a Sofía Martínez Huerta, quien dos meses después, el 3 de diciembre, fue electa para un periodo de tres años presidenta del Tribunal Superior de Justicia.



Sin embargo, ante los conflictos que se han suscitado al interior del Poder Judicial, primero su elección como presidenta del TSJ, después por la emergencia sanitaria que obligó al cierre de los Juzgados que originó la inconformidad de los abogados litigantes y recientemente por la revocación del cargo de algunos integrantes del Consejo de la Judicatura, se ha especulado sobre la renuncia de Huerta Martínez.



De acuerdo a la Constitución Política de Veracruz y a la Ley Orgánica del Poder Judicial, los magistrados durarán en su cargo 10 años, podrán ser ratificados por un período de cinco años, sólo serán removidos por retiro forzoso.



Y es motivo de retiro forzoso: haber cumplido los 10 años en el cargo sin ratificación; haber cumplido setenta años de edad; o haber cumplido quince años en el cargo.



En ese sentido, también se ha especulado que Sofía Martínez Huerta cumplirá 70 años en el 2021, por lo que se le aplicaría el retiro forzoso.