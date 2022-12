Ante un complicado 2023, empresarios dicen no descartar “adelgazar” la nómina

Para compensar el alza de 20 por ciento al salario mínimo, empresarios locales no descartan recurrir a despidos de personal a partir del 1 de enero de 2023.“Cada quien de los empresarios tiene su estrategia, nosotros Consejo hemos escuchado a varios y hay quien opina que van a despedir gente y buscar ser más productivo en mi negocio con menos gente” admitió el presidente del Consejo Empresarial Metropolitano de Xalapa (CEM-X) Fernando Arana Watty.Esto, además de una probable alza al precio de los productos y servicios, incluso con el riesgo de una baja en las ventas.“Yo creo que sí es muy necesario ese incremento para los trabajadores, pero de una forma más paulatina y hacerlo en forma de productividad, con motivación, no como una ley nueva, no de golpe”.En el caso de las empresas y cadenas, a partir de enero el incremento a la nómina será a partir de un millón de pesos y por ello, para compensar dicha obligación aumentaría el costos de los bienes al público.“Yo no creo que haya despidos masivos a inicios de año, yo creo que hay que ajustar a ver cómo nos pega, los empresarios hemos estado buscando caminar a contracorriente a pesar de la parte económica”.