Ante violencia, Obispo de Coatzacoalcos llama a fortalecer la educación y los valores

El obispo de la Diócesis de Coatzacoalcos, Rutilo Muñoz Zamora, indicó que cuando las personas se apartan de la vida del Señor, es cuando se cometen acciones que atentan contra la vida humana.



En el marco de la misa del Miércoles de Ceniza, y al ser cuestionado con respecto a los últimos hechos violentos acontecidos en la región sur de la entidad que incluyó el asesinato de dos mujeres inmersas en la política, comentó que es necesario pedirle a Dios y colaborar todos en mejorar y superar este tipo de acciones.



"Hay que colaborar en superar acciones que atentan contra la vida humana y de cualquier forma, más cuando viene el quitar la vida u otro tipo de medios que denigran la vida de cada uno de nosotros. (Hay que) cuidar el ambiente de respeto a la persona, la vida y como creyentes no apartarnos de la vida del Señor, porque cuando uno empieza a apartarse del camino de Dios, de esta sensibilidad que es el hermano, la vida tan preciada, un don por excelencia, vienen este tipo de situaciones", dijo.



Mencionó que es necesario no descuidar la educación de niños, adolescentes y jóvenes y llenar el ambiente de valores, la fuerza de la fe, la caridad y el respeto de la vida humana.



Miércoles de Ceniza diferente



Con respecto al inicio de la Cuaresma, este año la misa en la catedral de San José se realizó a puerta cerrada, por la contingencia sanitaria de la COVID-19.



En la catedral el acceso fue muy restringido, solo ingresaron 150 personas bajo los protocolos de salud, portando su cubrebocas y sentándose a una distancia considerada.



En esta ocasión la ceniza no fue colocada en la frente en forma de cruz como se hace comúnmente, solo la esparcieron a presentes y se les otorgó un sobre con el polvo.



"De acuerdo a los protocolos para evitar cualquier peligro de contagio, en este caso las cenizas fueran sobre la cabeza, que no haya ningún contacto físico; las familias se llevaron bolsitas con las cenizas y hacerlo en casa", detalló.



El jerarca católico recordó que como el año pasado, las actividades de Semana Santa se realizarán con base al semáforo epidemiológico que marca la Secretaría de Salud.



"Es un tiempo para revisar nuestra vida, nuestro estilo de trabajo y sobre todo retornar por el camino del perdón y misericordia, comenzamos con un signo penitenciario que es la ceniza para recordar que necesitamos del perdón de Dios", señaló.



Con cadenas, candados, el portón cerrado y con un guardia de seguridad es cómo restringieron el acceso, ni los medios de comunicación pudieron ingresar.