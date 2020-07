Antes de clausurar, piden a Gobierno debe explicar protocolos a comercios que reabren

No todas las micro y pequeñas empresas cuentan con información de los protocolos para reanudar actividades, advirtió el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Xalapa, Octavio Augusto Jiménez Silva.



Por lo anterior, pidió a las autoridades proporcionar información y asesoría a los empresarios; antes de aplicar cualquier sanción o apercibimiento.



“Y aquellos que van a empezar a abrir y no conocen los protocolos y las reglas, con todo gusto pueden preguntar por asesoramiento para que lo hagan, (...) lo que nosotros estamos haciendo es el llamado a las autoridades para que den el asesoramiento pertinente y no sean para clausurar o sancionarles".



Recalcó que el sector empresarial es responsable y acata las reglas de la Secretaría de Salud; dado que no se trata sólo de "abrir por abrir".



"No podemos abrir por abrir, sin responsabilidad porque puede ocasionar que se agrave la situación y se corra el tiempo más de lo que está previsto y hay una necesidad económica muy fuerte y todo el mundo quiere trabajar pero con responsabilidad y apego al reglamento del Sector Salud lo podemos hacer".



Refirió a la vez que las empresas no interrumpieron el pago de gastos y servicios, a pesar de la parálisis económica.



"Sí estamos en una situación crítica, con una necesidad económica impresionante pero debemos ser responsables y reforzar las medidas pertinentes a nuestros negocios, tanto trabajadores como clientes que ingresan".