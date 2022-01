Antes de irse, Regidores de Xalapa “atracaron” Plaza Atletas

El líder de la Frente Social y Sindical Veracruzano (FSSV), Enrique Mapel Lozada, acusó a la administración saliente de Hipólito Rodríguez Herrero de entregar permisos en la Plaza Atletas a comerciantes externos y familiares de exregidores, como Ana María Córdoba Hernández."Su sobrina, una tal Grecia Hernández Palacios se jactaba de que ya tenían la boleta y en determinado momento que ella era la sobrina de la Exregidora", dijo.Mapel Lozada detalló que el 29 de diciembre, a dos días del cambio de Gobierno Municipal, elementos de la Policía de Xalapa los estuvieron intimidando."Nos estuvieron pidiendo que entregáramos los locales, por supuesto que no lo hicimos. Todo el día fuimos hostigados de manera increíble por la Policía Municipal, nosotros pensamos que ellos querían entregar los locales a la fuerza. Todo el día estuvieron varias patrullas ahí, en la noche llegaron más", dijo.Mapel Lozada expuso que de los 32 locales que tiene la plaza, inaugurada en 2013, al menos cuatro fueron quitados a sus poseedores para entregárselos a personas ajenas a las que, según él, tienen derecho de utilizar estos espacios comerciales en el Centro de la ciudad.Afirmó que los problemas que presenta este mercado se tienen que resolver mediante el diálogo, cordura y civilidad política."Lo que nosotros pedimos es que se revise esta situación por parte de las nuevas autoridades, quienes creemos que harán un mejor gobierno", expuso.Acusó al exregidor Francisco Javier González Villagómez, titular de la Comisión Edilicia de Comercio, de "orquestar" todo este tema con Córdoba Hernández y con la responsable de Mercados, Ana María González Cortés."Este atraco creemos que es violatorio de los Derechos Humanos de los compañeros, se les deben fincar responsabilidades legales porque su responsabilidad no terminó dejando el encargo, hay una Ley General de Responsabilidades para los Servidores Públicos, ellos están violando el Código Penal Federal y del Estado y de alguna manera resolver esto", dijo el líder del FSSV.Afirmó que desde que le entregaron la Plaza nunca les cumplieron los acuerdos firmados, como el convertir el atrio en el punto de reunión de los mariachis xalapeños, además de realizar cursos de ajedrez, actividades para niños de la zona y fines de semana culturales y artísticos."Pero nada de eso se hizo, ni siquiera los vicios ocultos que tenía la Plaza, ése es un problema, que tiene vicios ocultos que nunca quisieron responder, Elizabeth no tuvo nada qué ver pero Américo Zúñiga e Hipólito Rodríguez hicieron caso omiso", dijo.