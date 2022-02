Antes de la veda, comienzan a operar Bancos del Bienestar en Veracruz

Este jueves, en el Estado de Veracruz se inauguraron simultáneamente 18 sucursales del “Banco del Bienestar”, para evitar incurrir en una violación a la veda que plantea el Instituto Nacional Electoral (INE) por la realización de la consulta para la “Revocación de Mandato”, expresó el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez.En el mensaje que dirigió desde el municipio de Tuxpan, en la ceremonia donde se pusieron en operación los primeros 18 bancos, de un total de 200 que se tienen proyectados para Veracruz, el Jefe del Ejecutivo reconoció que a partir del viernes cuatro del presente mes inicia la veda, por lo que se suspenderá la promoción de las acciones de Gobierno, sin embargo, el trabajo continuará.El Mandatario veracruzano reiteró que espera que la autoridad electoral lleve a cabo este proceso, derivado de la voluntad ciudadana expresada a través de las firmas que solicitó el propio INE y donde Veracruz fue uno de los Estados con mayor participación.“Con este acto protocolario inauguramos en Veracruz 18 sucursales. A partir de mañana, no podemos anunciar programas sociales, vamos a seguir trabajando pero ya no podemos publicitarlos, ni anunciarlos, aquellos en beneficio de la población, tenemos que guardarnos. Esperemos que el INE lleve a cabo el proceso de Revocación y Ratificación del Mandato, han implementado una veda y vamos a cumplir con ello”, apuntó.Por lo anterior, reiteró que será una vez que concluya este proceso el próximo diez de abril, cuando se retomarán las acciones de promoción de las acciones de la Cuarta Transformación en bien de la población.“Acabando el 10 de abril reiniciamos para publicitar lo que se ha avanzado en la Cuarta Transformación. En Veracruz al Presidente se le quiere, porque ven con sus propios ojos la Cuarta Transformación que ha impulsado”, resaltó.García Jiménez manifestó que por esta razón la instrucción del presidente, Andrés Manuel López Obrador, fue llevar a cabo de inmediato la inauguración de estas 18 sucursales de los Bancos del Bienestar, donde reconoció el trabajo del Ejército Mexicano al participar en la construcción de estos inmuebles.“Los Bancos del Bienestar son 18 en Veracruz, por eso le agradecemos mucho al Presidente estas acciones. Cuando anduve caminando por el Estado ya como Gobernador, me dio gusto siempre encontrarme ahí a un Oficial de grado, del Ejército Nacional, trabajando en la construcción de esos bancos. Apenas vamos a la mitad del camino”, finalizó el titular del Ejecutivo.