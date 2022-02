Antes de que desaparezcan mi Gobierno, desaparece el PAN: Cuitláhuac

Los senadores del Partido Acción Nacional (PAN) buscan artificios para desacreditar a la Cuarta Transformación pero antes de que desaparezcan los poderes en Veracruz, primero desaparece el PAN.Desde el municipio de Álamo, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez se refirió a la insistencia de los senadores panistas en desaparecer los poderes en Veracruz, a lo que expresó que ellos no representan gran cosa y es lo último que pueden intentar antes de desaparecer del mapa electoral.“La ciudadanía les dio la espalda, recuerden que en 2021 más de 100 municipios cambiaron de PAN a MORENA, entre ellos Álamo y están muy dolidos porque además ven la obra del Gobierno”, dijo en entrevista con medios locales de esa zona del Estado.En este sentido, el Mandatario aseguró que la gente está con el Gobierno y el presidente Andrés Manuel López Obrador porque están cumpliendo.“Ayer me mostraron agradecimiento y simpatía por algunas obras y así pasa en otros municipios; eso les duele a nuestros adversarios”, dijo.Y es que ante las expresiones de los legisladores panistas en el Senado durante la sesión de este martes, los legisladores de MORENA les contestaron y señalaron que no quieren mirar a otros estados con cifras alarmantes de delincuencia, gobernados por el PAN, tales como Tamaulipas y Guanajuato.