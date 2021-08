Antes de que se vayan, paguen sus deudas, piden empresarios a Alcaldes

El coordinador del Semillero Empresarial para el Desarrollo de México AC, Carlos Abreu Domínguez, señaló que hay temor entre los proveedores de servicios y empresas locales de que los Alcaldes salientes no liquiden los pendientes que tienen con éstos.



“Antes de que se vayan los Alcaldes, hagan pagos de todas las facturas y conceptos porque luego dejan embarcados a los prestadores de servicios y las empresas locales y lo digo por algunas preocupaciones que estamos escuchando de otros municipios y como que les están dando largas para los pagos”, expresó en conferencia de prensa.



Insistió que es momento de “ir cerrando cuentas con los Ayuntamientos”, porque dejan el poder en diciembre y se requiere “que no dejen cuentas por pagar”.



Abreu Domínguez sostuvo que las quejas empresariales se dan en los municipios de Actopan, Coatepec, La Antigua, Paso de Ovejas, entre otros, por lo que reiteró su llamado a los Alcaldes a cumplir sus obligaciones financieras y “que se vayan en paz, que entreguen sus cuentas en ceros y no queden pendientes con las nuevas administraciones”.



Luego de invitar a la sociedad veracruzana a contribuir con víveres, enseres domésticos y ropa para los damnificados por el Huracán Grace, pidió a las autoridades de los tres niveles de Gobierno a “agostar sus presupuestos” para reactivar económicamente a Xalapa.



Además, acotó que el secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, debería echar a andar el programa de factoraje para pagarle a las empresas que reclaman adeudos generados en administraciones anteriores.



“Hoy en día no se ha cumplido, entonces creo que hay una gran oportunidad para el Secretario para poder dotar de recurso a las empresas y pueda haber una economía que hace muchísima falta en este momento”, refrendó.



Recordó que este mecanismo está avalado por Nacional Financiera (NAFIN), para poder liquidar los pasivos con la MIPYMES veracruzanas.