Antes pedían “amarres”, ahora buscan salud: curandera de Veracruz Puerto

“Antes era por un ser amado, por atraer dinero, o por algún trabajo, hoy en día la gente más se ha enfocado en la salud, en sentirse estable, en equilibrar sus energías, tener la fuerza para combatir cualquier enfermedad de las cosas que están pasando”, narra curandera del Mercado Hidalgo.Sandra Luz Sigüenza, sanadora que empezó a practicar la santería a la edad de 12 años, relata que su mamá le enseñó pero recuerda que su abuela doña Lucha, originaria de Actopan, empezó la tradición desde hace más de 40 años.Ahora a la de edad de 33 años, es ella la que realiza estas limpias en el local del mercado Hidalgo, que lleva por nombre Plantas Medicinales “Lucha”, en honor a la progenitora de su madre.“Mi abuela fue la que inició este legado y mi mamá me enseñó a mí, no cualquiera puede practicarlo, hay mucha gente que cree que solo se realizan y ya; hay gente que viene muy cargada y si tú no estás equilibrada tú lo puedes absorber, te genera una infinidad de dolores, dolencias, consecuencias por no hacerlo correcto”. Narró la curandera.También especificó que si bien es una habilidad que se puede heredar entre generaciones, la realidad es que no todos pueden desarrollarlo, ya que se está tratando con mucha energía y no cualquiera puede con eso.Durante la limpia, Sandy utiliza ramas de 7 hierbas con una loción exclusivamente para el día llamada “Del Primer Viernes de Marzo”, la cual va preparada con amoniaco, éter y un conjunto de lociones, como la verde, siete machos, loción de Sanda y una más llamada abre caminos.También utiliza una colonia que actuará en puntos Específicos del cuerpo para retirar cargas negativas y por último sella la “limpia” con el rocío de un spray.Por último recomienda a sus clientes una vez depurados y limpios, tener algún resguardo o protección para que no fácilmente se vuelva a “contaminar”.“Ya dependerá de cada quien su santo, a quien cada quien le cree”, dice.Joven empleada del local, señala que durante la semana ha habido movimiento de personas que llegan a comprar distintas hierbas y soluciones, todo para prepararse en este día dedicado a la santería.Sandra Luz que cuenta con más de 20 años de experiencia, especificó que el costo de la limpia es de 150 pesos, aunque realmente debería de ser mayor pero por la pandemia han tenido que reducir sus gastos para apoyar a este sector de la población creyente, espera entre 20 y 25 personas este primer viernes de marzo acudan a realizarse la “limpia” en su local familiar.