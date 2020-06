Antes que al TEV, Congreso local acatará disposición de SCJN en caso Actopan

El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) en la Legislatura, Juan Javier Gómez Cazarín, adelantó que el Congreso del Estado no acatará la resolución que emitió el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) el pasado lunes, donde le ordena que emita un pronunciamiento debidamente fundado y motivado, en lo relativo a quien debe estar al frente de la Presidencia Municipal de Actopan y para lo cual otorgó un plazo de siete días hábiles.



Durante entrevista, el diputado local expuso que respeta la resolución del TEV pero también la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien desde el mes de marzo fue contundente al decir que, ni el Tribunal local ni el Congreso se manifestarán al respecto.



Por tanto, Gómez Cazarín dijo que ellos esperarán la resolución de la SCJN para definir quién gobernará en el Municipio de Actopan.



“Les haga la recomendación al Tribunal Electoral, que cheque lo que dijo la Suprema Corte, nosotros vamos a respetar esa decisión”, reiteró.



Al respecto, fue claro al mencionar que si la SCJN les ordena reinstalar al exalcalde José Paulino Domínguez Sanchez y a la exsíndica de Actopan, Lucero Jazmín Palmeros Barradas, lo hace; de igual modo, si pide que sea el alcalde suplente, José Alfredo López Carreto, quien ocupe el cargo.



“Yo no tengo ningún obstáculo para que se reinstale al Expresidente, a la Exsíndica y si dice que vaya el suplente, también. La decisión que tome la Suprema Corte es la que vamos a respetar nosotros”, asentó.



Por tanto, adelantó que esa será la respuesta que otorgue al TEV, al término del plazo de siete días que le otorgó para que se pronuncie sobre quién debe ocupar el cargo de Presidente Municipal de Actopan.



“Y le pedimos al Tribunal que respete la decisión de la Suprema Corte”, les solicitó de nueva cuenta a los Magistrados.



Cabe recordar que durante sesión, los Magistrados del TEV resolvieron dos Juicios Ciudadanos emitidos por el Alcalde suplente y ordenó al Congreso del Estado, que en el término de siete días hábiles, emitiera un pronunciamiento “debidamente fundado y motivado”, en lo relativo a quien debe estar al frente de la Presidencia Municipal de Actopan.



También le pidieron responder a los oficios del Alcalde suplente, donde desde el 5 de marzo del año en curso les exhortó para que lo llamaran a tomar posesión, tal como lo publicaron en el decreto 554 de la misma legislatura.



En la misma resolución, los Magistrados definieron como ilegal la sesión de Cabildo de Actopan del pasado doce de marzo, en la que se nombró Presidente Municipal Interino a Eduardo Carranza Barradas, dado que en la Ley Orgánica del Municipio Libre no existe el término “interino”, por lo que también es ilegal que ocupe ese cargo.