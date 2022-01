Antes se robaban el dinero, hoy va para el pueblo: Cuitláhuac

Mientras mis adversarios políticos se robaron el dinero cuando tuvieron oportunidad, hoy va a manos del pueblo, afirmó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez en la entrega de Tarjetas de Pensión de Bienestar para Adultos Mayores.Desde la Arena Córdoba, donde 645 personas recibieron su tarjeta, García Jiménez aseguró que sus palabras no son retórica ni “choro mareador”, sino una muestra del apoyo que se está dando a la gente.El mandatario expuso que son cientos de miles de personas las que en el Estado reciben sus apoyos de manera directa sin intermediarios.Destacó que hoy lo que importa son los hechos, los derechos que ya están en beneficio de la gente, y culminar lo “los principios rectores del Movimiento: justicia al pueblo, no traicionarlo, seguir combatiendo la corrupción y hacer realidad los beneficios de tener un Gobierno honesto al lado de la gente al grado de hacer esos derechos irreversibles”.Agregó que aún falta impulsar la Reforma Eléctrica en beneficio de la gente, fortalecer la democracia para hacer efectivo el derecho de opinar sobre el mandato constitucional de un presidente, ya sea para revocarlo o ratificarlo, y perfeccionar el INE para que su interior no existan élites con privilegios antiéticos.Reconoció que son muchas las tareas pendientes y grandes, por lo que no se deben distraer.Finalmente dijo a los presentes que no hay que dejar regresar a la derecha al poder.