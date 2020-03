Antorcha pide suspender impuestos por contingencia; que agua, luz e internet sean gratis

La pandemia de coronavirus trae efectos devastadores en el terreno económico, sobre todo entre los sectores humildes de Veracruz, por lo que es necesario y urgente que se implementen estrategias de inmediata respuesta a quienes viven “al día”.



Al referir lo anterior, el dirigente de la agrupación Antorcha Campesina en Veracruz, Samuel Aguirre Ochoa, refirió que una gran parte de la población de la entidad son trabajadores ambulantes y por las medidas preventivas ante la contingencia sanitaria, no hay quien les compre.



Además, definió que hay ciertos prestadores de servicios que están quebrando porque tampoco tienen ventas.



“Es el caso de los taxistas, pequeños restaurantes y puestos de comida; varias pequeñas empresas de diversa índole están quebrando y al cierre de muchos centros recreativos con su respectivo despido de personal”.



Este fenómeno está más presente en las zonas urbanas que en las rurales en donde hasta el momento aún no se sienten mucho los efectos, puntualizó.



Samuel Aguirre recordó que el Gobierno del Estado anunció la suspensión de labores de su personal de base como consecuencia de las medidas sanitarias adoptadas por la pandemia, pero no hizo ningún anuncio de apoyo a todos los miles de veracruzanos afectados en su economía por este fenómeno.



“Los está dejando en la total indefensión, ningún programa de apoyo, ni una despensa cuando menos, ningún estímulo fiscal ni de condonación de pago de servicios públicos. La gente está verdaderamente preocupada y en la zozobra porque avizoran que los efectos de la pandemia van para largo y que llegará el momento en que no tendrán comida en sus casas, dinero para comprar medicinas, ni para pagar los servicios de agua, luz eléctrica, teléfono o insumos como el gas para la cocina”, dijo.



Al respecto, definió que es momento de olvidarse de temas políticos, partidos o colores, por lo que hizo el llamado al Gobernador del Estado para que escuche propuestas y convoque a la unidad a grupos sociales, religiosos, políticos, educativos, población en general, para que juntos se pueda enfrentar y apoyar a los sectores más vulnerables a este virus y a sus consecuencias económicas.



Es así que presentó 10 propuestas concretas para hacer frente a la crisis por la contingencia sanitaria, con la intención de que puedan ser tomadas en cuenta para el apoyo a los veracruzanos.



1. Crédito a pequeñas y medianas empresas para ayudarles a no quebrar y a pagar salarios y prestaciones a sus empleados.



2. Condonación de pago de agua potable y electricidad en colonias populares y comunidades y cobrar sólo al fin de la contingencia.



3. Moratoria de 6 meses en el pago de impuestos en declaración anual.



4. Suspender el pago de deudas con instituciones gubernamentales y bancarias, y reestructurarlas luego, difiriendo su pago en periodos más largos.



5. Suspender el pago de mensualidades de quienes adeuden muebles u otros bienes adquiridos a crédito.



6. Acceso gratuito a Internet para que los estudiantes puedan estudiar en línea.



7. Poner en marcha urgentemente un programa alimentario estatal de entrega de despensas a la población pobre rural y urbana.



8. Enfrentar la especulación y acaparamiento de maíz que provoca fuertes aumentos en el precio de la tortilla.



9. Que las empresas cumplan con la ley pagando al menos un mes con salario mínimo a todo asalariado que pierda su empleo por la contingencia.



10. De prolongarse ésta aplicar un seguro de desempleo.



Aguirre Ochoa, dijo que existe preocupación en el Estado y el país ante la parálisis que está generando el virus, por lo que reiteró el llamado a unir fuerzas y esfuerzos para combatir esta problemática.





