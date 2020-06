Antorchistas protestan por falta de apoyo de Gobierno Estatal a afectados por pandemia

Integrantes del Movimiento Antorchista se manifestaron en la plaza Sebastián Lerdo para reclamar la nula atención del Gobierno del Estado hacia las personas afectadas por la pandemia.



Miguel Bastián Sierra, miembro del Comité Estatal de dicho movimiento, señaló que han solicitado por escrito apoyo alimentario y económico para las personas más vulnerables sin que hasta la fecha hayan recibido nada.



"Hemos llevado escritos ya desde hace varios meses donde solicitamos que se nos diera apoyo, un apoyo alimentario, un apoyo económico para varios sectores de este y otros municipios del Estado de Veracruz. No hemos tenido respuesta hasta este momento".



Criticó que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no esté en el municipio de Xalapa como se anunció, sino que haya asistido a Emiliano Zapata.



"Está en Emiliano Zapata dando su mañanera, diciendo que Veracruz está bien. Sin embargo, debemos decirles que eso es una mentira. Hay mucha gente que está despedida, que no tiene empleo a estas alturas. Estamos solicitando que haya un programa de empleo temporal y que se le invierta a estos sectores".



También, solicitaron que el mandatario federal intervenga pronto para salvar a la entidad.



"No venimos de intransigentes, no nos queda otra alternativa más que venir de manera presencial. Creemos que hay posibilidad de que las autoridades tengan la obligación de poder resolver demandas. Desde aquí le decimos al Presidente que ayude a los antorchistas y a todos los sectores de la población", concluyó.