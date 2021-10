Antorchistas temen por socavón en colonia de Xalapa

Un socavón generado por el huracán Grace el pasado 21 de agosto en la calle Banderilla, de la colonia Ampliación Moctezuma, en la zona de Arco Sur, en Xalapa y agravado por los sismos del 1° y 7 de septiembre, mantiene preocupados a sus habitantes, sin que hasta el momento las autoridades municipales, estatales o federales hayan hecho algo para frenar el riesgo.Así lo afirmó Raquel Alejo García, representante vecinal e integrante del Movimiento Antorchista, quien acotó que son más de 50 familias las afectadas por el hoyo, no sólo de esta colonia, sino también de las Margarita Morán sección 2, 6 de Julio y Humberto Aguirre.“Fue Protección Civil y realmente no han hecho algo. A pesar de que se ha subido a las redes sociales, donde nosotros estamos denunciando lo que está pasando, no les interesa, ni al Presidente, ni al Gobernador lo que le sucede al pueblo veracruzano”, denunció en compañía de los afectados, quienes se manifestaron en la explanada de la Plaza Lerdo.Abundó que Protección Civil entregará este lunes el dictamen sobre el peligro que representa el socavón y ya cuentan con el que esta dependencia hizo en la Colonia Margarita 2, de allí que piden la pronta intervención de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS).“Que vayan e investiguen bien, no nada más que lleguen y chequen una camarita. En la colonia Ampliación Moctezuma, -el socavón- está a tres metros de afectar a seis familias y con el agua que se viene con la temporada de lluvias, cada día se está haciendo más grande”, puntualizó la líder estas colonias antorchistas.Acompañada de los colonos, quienes portaban cartulinas con las peticiones a las autoridades, Alejo García aseveró que pese a que fueron censados por el paso de Grace, ninguna de las personas que ha habita estas zonas ha recibido algún apoyo como enseres, despensas, ni de recursos económicos.“No les ha llegado ningún apoyo, ya que Protección Civil dice que por parte del Gobierno Federal no les llega ningún apoyo a ellos tampoco (…) a la Ampliación Moctezuma no le han entregado nada, son más de 50 familias que realmente necesitan el apoyo, no nada más allí, el Gobierno tiene que ir y ver cuáles son las necesidades y ver de qué forma se les puede ayudar”, expresó.En la manifestación, Raquel Alejo García pidió una reunión con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, a quien, dijo, le compete atender estos asuntos.