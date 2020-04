ANUIES pone “trabas” en proceso para obtener plaza docente, denuncian

Buen día:



Me gustaría que ustedes como prensa publicaran una inconformidad con la ANUIES, que es una organización educativa, la cual nos iba a entregar una constancia para el proceso de la convocatoria para aspirar a una plaza docente en el nivel medio superior en la SEP.



Hubo muchos reprobados e inclusive profesores que ya tienen bastante tiempo en el ramo de la docencia, nos evaluaron por medio de una clase muestra a través del curso ya como actividad integradora pero muchos reprobaron. A algunos les marcaron que las personas que según calificaron no pudieron ver el vídeo y otros aún peor porque no pudieron pagar el curso, el cual tuvo un costo de $1,250 y la atención por parte de ANUIES es pésima, sin olvidar que si no recibimos esa constancia no podremos seguir con la convocatoria para presentar el examen.



Tenemos un grupo en donde se realizó un oficio, el cual se llevó a la CDMX para que nuestra petición llegue hasta el Secretario de Educación Pública y que se nos vuelva a evaluar o nos invaliden ese requisito para continuar con el proceso en la convocatoria, o bien se nos entregue la constancia (que dudo que eso pueda suceder).



Espero que nos puedan apoyar Al Calor Político, para que esto llegue a las autoridades correspondientes. Sólo pido que se maneje como una inconformidad grupal y nada personal.