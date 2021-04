Anulan orden de aprehensión de otro presunto implicado en desvíos en el DIF

Luego que durante el último mes han sido liberadas cuatro de las ocho personas que la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo el año pasado, acusadas de estar presuntamente involucradas en el desvío de recursos del DIF Estatal a través de empresas “fantasma” durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, ahora un Juez Federal ordenó dejar sin efectos la orden de aprehensión librada en contra de otro de los presuntos implicados dentro de ese mismo caso.



Fue el Juez Décimo Octavo de Distrito en Veracruz quien, al resolver el Juicio de Amparo 197/2020, ordenó dejar sin efectos la orden de aprehensión librada en contra de la exfuncionaria duartista María del Socorro Pérez Castillo, ya que la Fiscalía General no habría justificado la necesidad del mandamiento de captura.



Este nuevo revés se suma a las liberaciones de Claudia Moreno Pérez, César Álvarez Alegría, Pedro Francisco Corona Montes y Emilia Yasbé Azamar Hernández, todas ellas ocurridas durante el presente mes de abril, quienes a través de resoluciones federales lograron recuperar su libertad, luego de que se determinara que su encarcelamiento por casi un año fue injustificado.



Además, ésta no es la primera orden de aprehensión en contra de uno de los presuntos implicados en el caso que es anulada por una resolución federal. Cabe recordar que el 16 de febrero del año en curso, Astrid Elías Mansur, quien fuera Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, también logró un amparo que dejó sin efectos la orden de aprehensión emitida en su contra.



Fue el 16 de abril del 2020 que la Fiscalía General del Estado, ya bajo el mando de Verónica Hernández Giadáns, solicitó orden de aprehensión en contra de 25 exfuncionarios y presuntos empresarios por su supuesta vinculación con el desvío de recursos públicos del DIF a través del uso de empresas fantasma, dentro del Proceso Penal 116/2020, a cargo del juez de Control Gregorio Esteban Noriega Velasco.



No obstante, el caso se ha desmoronado paulatinamente. De los 25 presuntos responsables, la Fiscalía sólo logró la captura de 8 de ellos, sin embargo, 4 ya han recuperado su libertad por órdenes de la Justicia Federal. Además, otros de los presuntos involucrados han logrado amparos para dejar sin efecto las órdenes de aprehensión en su contra.